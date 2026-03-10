Türk ve İngiliz Diplomatik Görüşmeler

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Musa Kulaklıkaya ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Berris Ekinci, İngiltere Dışişleri Bakanlığı Siyasi Direktörü Edward Llewellyn ile ayrı ayrı görüştü.

Bakanlığın NSosyal hesabından Dışişleri Bakan Yardımcıları Kulaklıkaya ve Ekinci'nin, İngiltere Dışişleri Bakanlığı Siyasi Direktörü Llewellyn ile görüşmelerine ilişkin paylaşım yapıldı.

Kulaklıkaya, Llewellyn'le Ankara'da bir araya geldi. Görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

Ayrıca, Ekinci de Llewellyn ile ayrı görüşme gerçekleştirdi.