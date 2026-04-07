Türk ve Nijer Savunma Bakanlarından Protokol

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Nijer Savunma Bakanı Orgeneral Salifou Mody ile görüştü.

Milli Savunma Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre, Bakan Güler, resmi ziyaret kapsamında Ankara'ya gelen Mody'yi Bakanlıkta askeri törenle karşıladı.

Tören sonrası Güler ve Mody, baş başa görüşme gerçekleştirdi, daha sonra heyetler arası görüşmeye başkanlık etti.

Görüşmenin ardından iki bakan, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Nijer Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yerinde Eğitim Desteği Verilmesine İlişkin Protokolü" imzaladı.

Paylaşımda, görüşme, tören ve protokolün imzalanmasına ilişkin fotoğraflara da yer verildi.