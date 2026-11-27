Türkiye- Yunanistan Hackathonu'nun ikincisinin yarı finali, Türk ve Yunan gençlerinden oluşan 10 karma takımın katılımıyla 26-27 Kasım'da Atina'da düzenlendi.

İki ülkeden 18-35 yaşındaki üniversite öğrencileri, girişimciler ve araştırmacılardan oluşan 20 karma takımdan 10'u, çevrim içi mentörlük ve proje geliştirme sürecinin ardından yarı finale yükseldi.

Bu yıl yapay zeka temasıyla düzenlenen yarışmada takımlar, sağlık ve biyoteknoloji, afetlere dayanıklı akıllı şehir yönetimi, sürdürülebilir tarım ve akıllı turizm alanlarında iki ülkenin ortak ihtiyaçlarına yönelik çözümler geliştirdi.

"Türkiye, Yunanistan'la birlikte yarışıyor"

Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Çağatay Erciyes, açılış konuşmasında, yarışmanın ayırt edici özelliğinin Türk ve Yunan katılımcıları aynı takımlarda buluşturması olduğunu söyledi.

"Türkiye, Yunanistan'a karşı değil, Yunanistan'la birlikte yarışıyor." diyen Erciyes, her takımın bir sorun belirleyerek buna yönelik ortak çözüm geliştirdiğini ve böylece iki ülke arasındaki işbirliğini hayata geçirdiğini belirtti.

İki ülkenin ortak çıkarlarının işbirliğinde yattığını vurgulayan Erciyes, gençlerin birlikte çalışmasının her iki ülkede ön yargıların aşılmasına ve ikili ilişkilerin güçlenmesine katkı sağladığını ifade etti.

Erciyes, yarışmanın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 7 Aralık 2023'teki Atina ziyareti sırasında imzalanan ortak açıklamadan doğduğunu hatırlattı.

İki ülkeden uzmanların yer aldığı jüri, 3-4 Aralık'ta İstanbul'da düzenlenecek finale katılacak 6 takımı belirleyecek. Final sunumları ve ödül töreni 4 Aralık'ta yapılacak. Dereceye giren takımlara para ödülünün yanı sıra 6 ay süreyle ücretsiz kuluçka desteği sağlanacak.

Yarışmanın açılışına Erciyes'in yanı sıra Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Milli Teknoloji ve Yapay Zeka Genel Müdürü Sadullah Uzun, Bilişim Vadisi Genel Müdürü Erkam Tüzgen, Yunanistan Dijital Yönetişim Bakan Yardımcısı Christos Dermentzopoulos, Yunanistan Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Dimitris Skalkos ve Atina Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ioannis Bratakos katıldı.

Akıllı şehirler ve yeşil dönüşüm temasıyla düzenlenen ilk yarışma, Avrupa İş ve İnovasyon Merkezleri Ağının (EBN) mükemmellik ödüllerinde finale kalan 5 projeden biri olmuştu.

Proje, Uluslararası Bilim Parkları ve İnovasyon Alanları Birliğinin (IASP) 2026 Inspiring Solutions Ödülleri'nde ise 19 ülkeden 49 başvuru arasından ikinci olmuştu.

Yarışma, iki ülkenin dışişleri bakanlıkları, Türkiye'nin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Yunanistan'ın Dijital Yönetişim ve Yapay Zeka Bakanlığının koordinasyonunda, Bilişim Vadisi ve Atina Ticaret ve Sanayi Odasına bağlı Atina Girişimcilik Kuluçka Merkezi (Th.E.A.) ortaklığıyla düzenleniyor.