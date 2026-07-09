Türk Yıldızları’nın Trump’a Selamlama Uçuşunun Kokpit Görüntüleri Paylaşıldı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gelişindeki Türk Yıldızları'nın gerçekleştirdiği selamlama uçuşunun kokpit görüntülerini paylaştı.

Bakanlığın NSosyal hesabından "İşte karşınızda Türk Silahlı Kuvvetlerimizin hassas zaman yönetimi ve kusursuz koordinasyonu" notuyla ABD Başkanı Trump'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gelişindeki Türk Yıldızları'nın selamlama uçuşuna ilişkin paylaşımda bulunuldu.

Paylaşımda, 36'ncı NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, ABD Başkanı Trump'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde karşıladığı anda, Türk Yıldızları Akrobasi Timi'nin de selamlama uçuşunu saniyeler bazında yapılan planlamayla gerçekleştirdiği belirtildi.

Paylaşımda, "Gökyüzündeki bu kusursuz senkronizasyon, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin yüksek disiplinini, üstün planlama kabiliyetini ve profesyonelliğini bir kez daha gözler önüne serdi. Türk Silahlı Kuvvetlerinde başarı tesadüf değil, disiplin, planlama ve mükemmel koordinasyonun bir eseridir." ifadelerine yer verildi.

Türk Yıldızları'nın selamlama uçuşu esnasındaki kokpit görüntüleri ve telsiz konuşmaları da paylaşımda yer aldı.