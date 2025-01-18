Türk Yükseköğretimi Bologna Raporunda Öne Çıktı

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Türk yükseköğretim sistemi, Avrupa Yükseköğretim Alanı (AYA) 2024 Bologna Süreci Raporu'nda, 18 temel göstergenin 9'undan tam puan aldı.

Yükseköğretim Kurulu'ndan (YÖK) yapılan açıklamaya göre, Avrupa Komisyonu AYA Türk Yükseköğretimine Dair 2024 Bologna Süreci Raporu, Avrupa Birliğinin (AB) resmi internet sitesinde yayımlandı.

İlk kez Türkçe olarak yayımlanan ve yükseköğretimle ilgili 18 temel göstergenin bulunduğu raporda, bu göstergeler 5 puan üzerinden değerlendirildi.

Göstergelerden 9'u eğitim seviyeleri, tanıma ve kalite güvencesine ilişkin temel taahhütlerle ilgili, 8'i yükseköğretimin sosyal boyutu, biri ise uluslararasılaşmayı kapsadı.

Türkiye, Bologna göstergelerinde, "AKTS Uygulamalarının Dış Kalite Güvencesiyle İzlenme Durumu", "Akademik Hedeflere Yönelik Otomatik Tanıma Durumu", "Dış Kalite Güvence Sisteminin Gelişim Durumu", "Uluslararası Hareketlilik Programına Katılan Savunmasız, Dezavantajlı veya Yetersiz Düzeyde Temsil Edilen Öğrenci Gruplarının ve Personelin Desteklenme Durumu", "Diploma Eki Uygulanma Düzeyi", "Ulusal Yeterlilikler Çerçevelerinin Uygulanma Düzeyi", "Dış Kalite Güvence Sistemine Öğrencilerin Katılım Düzeyi", "Dış Kalite Güvencesine Uluslararası Katılım Düzeyi" ile "İzleme ve Veri Toplama" olmak üzere 9 başlıkta 5 tam puan aldı.

"Kapsayıcı Hayat Boyu Öğrenme İçin Geliştirilen Uygulamalar", "Yükseköğretimde Etkili Rehberlik ve Danışmanlık Hizmetinin Verilmesi Durumu", "Yükseköğretimde Eşitlik, Kapsayıcılık ve Çeşitlilik İçin Sağlanan Sürdürülebilir Mali Destek Verilme Durumu", "Yükseköğretim Sistemlerine Kapsayıcı Öğrenme Ortamları ve Kurumsal Kültüre İlişkin Düzenlemeler", "Bologna Eğitim Seviyesinin Uygulanma Durumu" ile "Sosyal Boyut Kapsamındaki İlke ve Yönergelerin Uygulanmasına Yönelik İş Birliği" başlıkları ise Bologna göstergelerinde 4 puanla derecelendirildi.

Göstergelerde 3 puanla yapılan derecelendirmelerde ise "EQAR'a Kayıtlı Ajansların Sınır Ötesi Kalite Güvencesine Açıklık Düzeyi", "Yükseköğretimde Hayat Boyu Öğrenme Kapsamında Esnek Öğrenme Modellerinin Uygulanması" ve "Kamu Destekli Bursların ve Kredilerin Taşınabilirlik Durumu" başlıkları yer aldı.

"Türk yükseköğretiminin kapasitesini ortaya koyuyor"

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, rapora ilişkin değerlendirmesinde, verilerin Türk yükseköğretiminin sahip olduğu büyük kapasiteyi açıkça ortaya koyduğunu belirtti.

AYA içinde Türk yükseköğretim sisteminin son yıllarda büyük ivme kazanarak birçok alanda öne çıkmayı başardığını bildiren Özvar, "Türkiye, yükseköğretimle ilgili göstergelerde birçok ülkeyi geride bırakmış ve başarılı performans sergilemiştir. Türkiye'nin yükseköğretim sisteminde sağladığı ilerlemeler, uluslararası alanda daha güçlü konum elde etmesini sağlamaktadır." ifadelerini kullandı.

Raporda yer alan tüm göstergelerle ilgili kapsamlı değerlendirme süreci yürüttüklerini aktaran Özvar, özellikle tam puan alınan göstergelerle ilgili önlemlerle, Türkiye'nin başarısının daha da artırılmasının hedeflendiğini vurguladı. Prof. Dr. Özvar, "Bu sürecin sonunda Türk yükseköğretiminin performansını artırmak ve mevcut güçlü yönlerini koruyarak daha da geliştirmek amacıyla gerekli önlemler hızla hayata geçirilecektir." bilgisini paylaştı.

Tarafsız ve dışarıdan bir göz tarafından hazırlanan raporu son derece mühim bulduklarını dile getiren Özvar, raporun Türkiye ile ilgili bütün kısımlarını "2024 Bologna Süreci Türkiye Değerlendirme Raporu" adıyla Türkçe olarak hazırladıklarını, tam bir şeffaflık ve hesap verebilirlik anlayışıyla kamuoyuyla paylaşma kararı aldıklarını duyurdu.

Prof. Dr. Erol Özvar, şöyle devam etti:

"Bu durum, hem yükseköğretim sistemimizin performansına duyduğumuz güvenin hem de mükemmelliğe ulaşma hedefimizin açık tezahürüdür. Yükseköğretim Kurulu olarak, yükseköğretimimizin son yıllarda gösterdiği performanstan ve güçlü görünümünden memnuniyet duyuyoruz ancak Türk yükseköğretiminin tüm paydaşlarıyla birlikte gelişmeye açık yönlerimizi doğru ve objektif şekilde tespit etmemizin ve bunlar üzerinde hep birlikte çalışmamızın gerekli olduğuna inanıyorum. Yükseköğretim Kurulumuz, bu yönde her türlü gayreti bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da göstermeye devam edecektir. Ülkemizin tüm kesimleri için nitelikli yükseköğretime adil erişimi sağlamayı amaçlıyoruz."

"Türkiye, en fazla yükseköğretim öğrenci sayısına sahip"

Raporda, "Türkiye'nin yükseköğretimde eşitlik, çeşitlilik ve kapsayıcılık gibi sorunları çözebilecek üst düzey koordinasyon yapılarına veya mekanizmalara sahip Avrupa ülkelerinden biri olduğu" belirtildi.

2024 Bologna Süreci Uygulama Raporu'nda yer alan "Avrupa yükseköğretim alanına ilişkin temel veriler" başlığına göre Türkiye, AYA ülkeleri arasında en fazla yükseköğretim öğrenci sayısına sahip ülke.

Türkiye, akademik personel sayısı açısından da yüzde 15,1'lik artış kaydetti ve akademik personelin yaş ortalaması bakımından üye ülkeler arasında en genç topluluklardan birine sahip ülke oldu.

Türkiye'de kadın akademik personel oranı da AYA ülkeleri ortalamasına yaklaştı.