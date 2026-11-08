Türkan Elçi, ev hapsindeki Hakan Bahçetepe\'yi 17 ay sonra ziyaret etti

(İSTANBUL) - YENİ Parti İstanbul Milletvekili Türkan Elçi, ev hapsi kararıyla cezaevinden çıkan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe'yi evinde ziyaret etti. Bahçetepe'nin 17 ayın ardından evine çok sayıda kitapla döndüğünü belirten Elçi, en beğendiği kitabın Jose Saramago'nun "Körlük" romanı olduğunu ifade etti.

YENİ Parti İstanbul Milletvekili Elçi, ev hapsinde bulunan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe'ye geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Elçi, ziyaretin ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bugün Gaziosmanpaşa Belediye Başkanımız Hakan Bahçetepe'yi evinde ziyaret ettik. Bildiğiniz üzere kendisi şu an ev hapsinde. Hakan Başkan 17 ayın ardından bir yığın kitapla eve dönmüş. 17 ayın hatırası olarak üst üste yığdığı kitapları gözden geçirdim. 'En çok hangisini beğendiniz başkanım?' dedim. 'Körlük' dedi. Bildiğiniz üzere José Saramago, başyapıtı Körlük'te metaforik olarak toplumdaki ahlaki ve vicdani körlüğü merkeze koyar. Başkanımızın dönemimizin ruhuna uygun bir kitabı beğenmiş olması oldukça isabetli bir tercih olmuş kanımca. Kitaplar kitaplıkta yerli yerinde dursun, her şeyden daha güzel bir tablo vardı: Başkanımız eşiyle, annesiyle, babasıyla bir aradaydı ve bizler gibi geçmiş olsuna gelenleri ağırlıyorlardı."