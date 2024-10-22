Turkcell, Kristal Elma'da 13 Ödül Kazandı - Son Dakika
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Turkcell, Kristal Elma'da 13 Ödül Kazandı

Turkcell, Kristal Elma\'da 13 Ödül Kazandı

Turkcell, 36. Kristal Elma Ödülleri'nde 13 ödül alarak başarılarını taçlandırdı.

22.10.2024 15:03
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KRİSTAL Elma Ödülleri'nin 36'ncısında, Turkcell 13 ayrı dalda ödülün sahibi oldu. GNÇ uygulaması 2 ayrı kampanya ile 4 ödül alırken, lifebox, Superonline ve fizy gibi Turkell dünyasına ait ürün ve hizmetler de 8 dalda ödül kazandı. Turkcell aynı zamanda Kristal üyelerinin belirlediği ve 10 reklam verene yönelik olan 'Yaratıcılığa Destek Veren Marka Ödülü'nü kazanan markalardan biri oldu.

Kristal Elma Ödülleri'nin 36'ncısı gerçekleştirildi. Turkcell farklı kategorilerde 13 ödül aldı. Turkcell GNÇ uygulamasının 'Nasıl Anlatsak Çalışır' kampanyası 4 dalda, 'Yatay Koysak Bile Çalışır' kampanyası ise bir dalda Kristal Elma ödülü kazandı. Turkcell aynı zamanda, Kristal üyelerinin belirlediği ve 10 reklam verene yönelik 'Yaratıcılığa Destek Veren Marka ödülü'nü kazanan markalardan da biri oldu.

'BU 13 ÖDÜL TURKCELL'İN 'YENİ KALMA' BECERİSİNİN VE 'HEP DAHA İYİYİ BULMA' İSTEĞİNİN BİR SONUCU'

Turkcell Kurumsal İletişim, Medya ve Marka Yönetimi Direktörü Mustafa Alcan da böylesi prestijli bir organizasyonda 13 ödül kazanmaktan ötürü duydukları mutluluğu ifade ederek şöyle dedi:

"Günümüzde tüketiciler çok sayıda gürültülü mesaja maruz kalıyor. Bu durumda hedef kitlede gönül ve zihin payını istenen seviyede tutmamın, doğru içgörülerden beslenen yaratıcı içerikler üretmekten geçtiğini düşünüyorum. Kendi yol haritamızın her bir parçasını creativiteyi önemseyen motivasyonla çalışıyoruz. Nihayetinde hedeflediğimiz algıya hizmet eden bu çalışmaları hem etkisi hem de bütçesi açısından 'iletişim yatırımı' olarak tanımlıyoruz. Sonuçları itibariyle 'iletişim yatırımları'nı da altyapı yatırımları kadar önemsiyoruz. Kristal Elma organizasyonunda kazandığımız 13 ödül hem bu ciddiyetin hem de Turkcell'in 'yeni kalma' becerisinin ve 'hep daha iyiyi bulma' isteğinin bir sonucu. Bu başarı yolculuğunda katkısı olan tüm çalışma arkadaşlarıma, birlikte yol yürüdüğümüz ajansımıza ve değerli yöneticilerimize teşekkür ediyorum."

TURKCELL'E 3 KRİSTAL, 5 GÜMÜŞ VE 4 BRONZ ÖDÜL

Her yıl 'Reklamcılar Derneği' tarafından düzenlenen ve birçok dalda reklam sektöründeki başarılı çalışmaların ödüllendirildiği Kristal Elma'da, Turkcell bu sene 3 kristal, 5 gümüş ve 4 bronz ödül kazandı.

Kaynak: DHA

Teknoloji, Turkcell, Magazin, Güncel, Son Dakika

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