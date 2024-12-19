Türkeli\'de Umreye Uğurlama Töreni

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Sinop'un Türkeli ilçesinde umreye gidenler için uğurlama programı düzenlendi.

Merkezi Camii önünde gerçekleştirilen programda, İlçe Müftüsü Halil İbrahim Kömürcü ve diğer din görevlileri tarafından dualar okundu.

Müftü Kömürcü burada yaptığı konuşmada, umreye gidecek olan vatandaşlara hayırlı yolculuklar diledi.

Vatandaşlara kazasız, belasız bir umre ziyareti dileyen Kömürcü, "Bugün çok kutlu bir yolculuğa çıkıyorsunuz. Allah yapacağınız ibadetleri kabul ve hayırlı etsin." dedi.

Vatandaşlar okunan duaların ardından umreye uğurlandı.