Türkeli\'de Yangın Farkındalık Eğitimi

Sinop'un Türkeli ilçesinde köylerde yaşayanlara yangın farkındalık eğitimi verildi.
Valilikçe hayata geçirilen "Orman Köylülerine Yangın Farkındalık Eğitim Seferberliği" kapsamında ilçeye bağlı Çatak Geriş, Çatak Güney, Çatak Örencik, Ayaz, Yusuflu, Kuşçular ve Akçabük köylerinde yaşayanlara AFAD, Orman Bölge Müdürlüğü, itfaiye ve YEDAŞ görevlilerince yangınların önlenmesine yönelik bilgi aktarıldı.
Görevliler, sunumun ardından vatandaşların sorularını yanıtlayarak, çeşitli konularda bilgilendirme yaptı.
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