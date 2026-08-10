Türkeli Yayla Şenliği Coşkuyla Kutlandı

Sinop'un Türkeli ilçesinde yayla şenliği düzenlendi.

Sinop İli ve İlçeleri Derneği tarafından 1856 rakımlı Hacıağaç Yaylası'nda düzenlenen şenlikte, geleneksel ağalık ihalesi gerçekleştirildi, Türk Halk Müziği sanatçısı Hasan Yılmaz konser verdi.

Çeşitli etkinliklerin de yapıldığı şenlikte bazı vatandaşlar yaylada çadır kurarak kamp yaptı, bazıları ise gün boyunca gerçekleştirilen etkinliklere katıldı.

Şenliğe Türkeli Belediye Başkanı Veysel Şahin, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, siyasi parti temsilcileri, dernek başkanları ve vatandaşlar katıldı.