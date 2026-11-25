Türkgözü'ne gitmek isteyen 6 tır, Ardahan ve Kars'taki buzlanma nedeniyle yolda kaldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ardahan ve Kars'ta etkili olan kar, tipi ve buzlanma ulaşımı aksattı. Türkgözü Gümrük Kapısı yolunda 6 tır ilerleyemezken Kars-Göle kara yolunda tomruk yüklü tırın makas atmasıyla yolun bir bölümü ulaşıma kapandı ve jandarma bölgede önlem aldı.
Ardahan ile Kars'ta etkili olan kar, tipi ve buzlanma, ulaşımda aksamaya yol açtı.
Ardahan genelinde akşam saatlerinde rüzgarın etkisiyle tipi şiddetini artırdı, hava sıcaklığının düşmesiyle de yollarda yoğun buzlanma oluştu.
Gürcistan'a açılan Türkgözü Gümrük Kapısı'na ulaşım sağlayan Damal-Posof-Türkgözü kara yolunu kullanmak isteyen 6 tır ilerleyemedi.
Kenti Karadeniz Bölgesi'ne bağlayan Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara mevkisinde ise bir tır buzlanma sebebiyle yolda kaldı.
Kars'ta da kar ve buzlanma nedeniyle sürücüler zorluk yaşadı.
Kars- Göle kara yolunda tomruk yüklü tır makas attı. Bu sebeple yolun bir bölümü ulaşıma kapandı.
Jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı.
Kaynak: AA
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