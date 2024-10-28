Türkiye 136. Kanton Fuarı'nda Öne Çıkıyor - Son Dakika
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Türkiye 136. Kanton Fuarı'nda Öne Çıkıyor

Türkiye 136. Kanton Fuarı\'nda Öne Çıkıyor

Kanton Fuarı'na 151 Türk şirketi katıldı, özellikle kızılötesi ısıtıcı büyük ilgi gördü.

28.10.2024 15:21
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136. Kanton Fuarı ithalat pavyonuna 49 ülke ve bölgeden 730 şirket katılıyor. Türkiye elektronik aletler, inşaat malzemeleri, tekstil ve diğer kategorilerde ürünlerini sergileyen 151 işletme ile fuara katılan en büyük ulusal grup oldu.

GUANGZHOU, 28 Ekim (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin merkezi Guangzhou'da düzenlenen 136. Kanton Fuarı'nın ithalat pavyonunda, Türkiye'de üretilen kızılötesi ısıtıcı büyük ilgi gördü. Isıtıcının yaydığı ısı dalgası beş metre mesafeden bile hissedilebiliyor.

Vieto Genel Müdürü Sultan Albayrak, şirketin yıldız ürünlerinden olan ısıtıcının küresel satışlarının geçen yıl 700.000 adede ulaştığını belirtti. Albayrak, kış yaklaşırken daha fazla alıcıyla buluşmayı ve ürün satışlarının artmasını beklediklerini de sözlerine ekledi.

Küresel ticaret takviminin en büyük etkinliklerinden olan Kanton Fuarı, Guangzhou kentinde yılda iki defa düzenleniyor. 15 Ekim-4 Kasım tarihleri arasında 136'ncısı düzenlenen fuar, dünyanın dört bir yanından katılımcı ve alıcıyı kendisine çekti. Sergi alanı 1,55 milyon metrekareye ulaşan fuarın çevrimdışı sergisine ise 30.000'den fazla şirket katılıyor.

Albayrak, fuara katılan küresel alıcı sayısında ilkbaharda düzenlenen son fuara kıyasla önemli bir artış olduğu ve bunun da daha fazla müşteri anlamına geldiğini belirterek, şirket standını iki kat daha fazla Avrupalı ve ABD'li müşterinin ziyaret edip bilgi almak istediğini kaydetti.

Açıklanan verilere göre, 19 Ekim itibarıyla fuara 211 ülke ve bölgeden katılan yurtdışı alıcı sayısı bir önceki fuara kıyasla yüzde 4,6 artışla 130.000'i aştı. Bu alıcıların 90.000'den fazlası ise Kuşak ve Yol ülkelerinden geldi. Kuşak ve Yol ülkelerinden gelen alıcıların sayısı, yüzde 6,8 artışla toplam alıcıların yüzde 69,7'sini oluşturdu.

An itibarıyla ürünleri ağırlıklı olarak Fransa, Almanya, İngiltere ve diğer Avrupa ülkelerinde satılan Vieto, son yıllarda Çin'deki pazarını da giderek genişletti.

Vieto Çin Başkanı Yu Wei'ye göre, şirketin ürünleri Çin'de 7 yıl önce satılmaya başlandı ve Guangzhou, Chengdu ve diğer kentlerde mağazalar açıldı.

Yu, geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında, yılın ilk on ayındaki satış hacminin 2 kat daha fazla olduğunu ve kışa kadar 4-5 katına ulaşmasının beklendiğini söyledi.

Türkiye'den 20 yılı aşkın süredir Kanton Fuarı'na katılan mutfak eşyası üreticisi Klass, fuarda 100 parçadan fazla ürün sergiliyor.

Klass İhracat Müdürü Nihal Yiğit, "Önceleri sadece alıcı olarak katılıyorduk, ancak daha sonra her yıl ithalat pavyonunda düzenli katılımcı olduk. Ürünlerimiz tamamen ihracat odaklı olduğu için uluslararası bir iş fuarı olan Kanton Fuarı bizim için çok önemli" dedi.

Yıl içinde şirket için en önemli fuarın Kanton Fuarı olduğunu ve yeni müşterilerin neredeyse yüzde 20'sinin fuardan geldiğini belirten Yiğit, "Bu müşteriler sadece sipariş vermekle kalmıyor, aynı zamanda her yıl yeni ürün taleplerini de gündeme getiriyor, bu da bizi inovasyonu sürdürmek için motive ediyor" diye konuştu.

Müşterilerle karşılıklı iletişim kurmaktan ve iş görüşmesi yapmaktan keyif aldığını söyleyen Yiğit, "Fuarlar sadece çevrimiçi olursa ürünlerin birçok detayı net şekilde anlatılamıyor, çevrimdışı fuarlarda ise müşteriler ürünlerimize dokunup kaliteyi bizzat değerlendirebiliyor" dedi.

Mutfak eşyası üreticisi Kumtel ise fuara yaklaşık 100 metrekare alanda kurulu 10 stantla katıldı.

Kumtel'in Çin pazarına yönelik tedarik ve satın alma uzmanı Salih Ünal, "On yıl önceki katılımımızdan bu yana sergi alanımız büyüyerek rekor düzeye ulaştı ve bu fuarda 300'e yakın ürün sergiliyoruz" dedi.

Fuara 10 yıl önce katıldıklarında şirketin sergilenen ürünleri arasında buzdolabı ve çamaşır makinesi gibi ev aletlerinin bulunmadığını belirten Ünal, "Burada tanıştığımız müşterilerimiz, bizi üretim hattımızı sürekli genişletip yeni ürünler piyasaya sürmeye teşvik ediyor" dedi.

Kumtel'in fuara katılmak üzere 12'si satış elemanı, 15'i alıcı olmak üzere 27 kişilik geniş bir ekip oluşturduğunu belirten Ünal, "Çin hem bize satış için bir platform sağlıyor hem de tam bir sanayi zinciri ve makul fiyata iyi kalitesiyle tanınıyor. Dolayısıyla Çin, hammaddelerimiz için her zaman önemli bir pazar olmuştur" diye konuştu.

136. Kanton Fuarı ithalat pavyonuna 49 ülke ve bölgeden 730 şirket katılıyor. Türkiye elektronik aletler, inşaat malzemeleri, tekstil ve diğer kategorilerde ürünlerini sergileyen 151 işletme ile fuara katılan en büyük ulusal grup oldu.

Kaynak: Xinhua

Guangzhou, Teknoloji, Türkiye, İhracat, Ekonomi, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye 136. Kanton Fuarı'nda Öne Çıkıyor - Son Dakika

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