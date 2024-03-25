Türkiye, 2024 yerel seçimleri için hazırlıklara başladı - Son Dakika
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Türkiye, 2024 yerel seçimleri için hazırlıklara başladı

Türkiye, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak olan yerel seçimler için hazırlıklara başladı. Seçimlerde 61 milyon 441 bin 882 seçmen oy kullanacak ve 1 milyon 32 bin 610 genç ilk kez oy verecek. 34 siyasi partinin adayının yarışacağı seçimlerde, ülke genelinde 206 binden fazla sandık kurulacak. Seçimlerde 81 il, 973 ilçe ve 390 belde belediye başkanı ile 50 bin 336 muhtarın belirlenmesi planlanıyor. Seçim takvimi gereği seçim malzemeleri hazırlıkları başladı ve eğitim çalışmaları tamamlanacak.

25.03.2024 10:23  Güncelleme: 10:25
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Türkiye, yerel yöneticilerini seçmek üzere 31 Mart 2024 Pazar günü sandık başına gitmeye hazırlanıyor.

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) açıkladığı seçim takvimi işlemeye devam ediyor.

Kayıtlı 61 milyon 441 bin 882 seçmenin bulunduğu seçimlerde, 1 milyon 32 bin 610 genç ilk kez oy verecek. 34 siyasi partinin adayının yarışacağı seçimlerde, ülke genelinde 206 binden fazla sandık kurulacak.

81 il, 973 ilçe ve 390 belde belediye başkanı ile 50 bin 336 muhtarın belirleneceği seçimlerde, il genel meclisi üyeliği ve belediye meclis üyeliği seçimleri de yapılacak.

Seçim takvimine göre ilçe seçim kurullarınca, sandık kurulu başkanlarına teslim edilecek seçim araç ve gereçlerini içeren malzeme torbalarının hazırlanmasına bugün başlanacak, hazırlıklar yarın bitirilecek.

Seçim görevlileriyle ilgili eğitim çalışmaları da 29 Mart Cuma tamamlanacak.

İl ve ilçe merkezi dışında kalan köy, mahalle ve beldelerde ilçe seçim kurullarınca malzeme torbaları sandık kurulu başkanlarına 29 Mart Cuma teslim edilecek.

Malzemeler oy verme günü bina sorumlularına verilecek

İl ve ilçe merkezlerinde ise bina sorumlusu görevlendirilen yerlerde, ilçe seçim kurulu başkanlıklarınca oy verme günü saat 05.00'te malzeme torbalarının bina sorumlularına teslimi, bina sorumlularının da bu malzeme torbalarını ilçe seçim kurulu başkanlıklarınca temin edilen araçlarla sandık çevrelerine getirerek sandık kurulu başkanlarına tutanak karşılığı teslimi işlemleri yapılacak.

Bina sorumlusu görevlendirilmeyen yerlerde ise ilçe seçim kurulu başkanlıklarınca malzeme torbaları oy verme günü sandık kurulu başkanlarına sandık bölgesinde teslim edilecek.

Kaynak: AA

Türkiye, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye, 2024 yerel seçimleri için hazırlıklara başladı - Son Dakika

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