Türkiye, 53. Londra Kitap Fuarı\'nda yerini aldı

Dünya çapında yayıncılık ve telif satış sektörünün önemli buluşma noktalarından 53'üncü Londra Kitap Fuarı, Türkiye'den 20'nin üzerinde yayınevinin katılımıyla açıldı.
İngiltere'nin başkenti Londra'da Olympia London alanında bu yıl 53'üncüsü düzenlenen fuarda, Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde açılan "Türkiye" standının yanı sıra İstanbul Ticaret Odası (İTO) standı da yer aldı.
Fuarın ilk gününde Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Taner Beyoğlu ve Londra Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Müdürü Mehmet Karakuş, Türk yayınlarının tanıtıldığı stantları ziyaret etti.
Londra Kitap Fuarı'nın alanında en önemlilerden biri olduğuna dikkati çeken Ertaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Türk yayıncılığını dünyaya açma yönünde Kültür ve Turizm Bakanlığımızın öncülüğünde büyük bir gayret var. Bunun için özel teşvikler var. Şu anda bakanlığımızın desteğiyle 60'tan fazla dilde Türk edebiyatı dünyanın farklı ülkelerine yayılmış durumda." dedi.
Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Beyoğlu da açıklamasında Londra Kitap Fuarı'nın Türkiye'nin katıldığı en önemli fuarlardan biri olduğunu söyledi.
Türkiye'yi 20'ye yakın yayınevinin temsil ettiğini anlatan Beyoğlu, fuarda telif ticareti konusunda da önemli görüşmeler yapıldığını belirtti.
Beyoğlu, Türk yayınlarının dünyaya açılması için yabancı yayınevlerine verilen desteklere de değinerek, "Sanat ve Edebiyat Eserlerinin Dışa Açılımını Destekleme Projesi (TEDA) Çeviri ve Yayın Destek Programı kapsamında 63 farklı dilde, 89 ülkede 3 bin 878 kitabımızın Türkçeden yabancı dillere çevrilmesi için maddi destek sağladık." diye konuştu.
Türk kitaplarının diğer dillere çevrilmesinde İngilizcenin önemli olduğuna işaret eden Beyoğlu, bu nedenle İngilizce konuşan ülkelerdeki etkinliklere önem verildiğini de sözlerine ekledi.
Bu yıl 12- 14 Mart tarihlerinde düzenlenecek Londra Kitap Fuarı'nda, yaklaşık 60 ülkeden 1031 katılımcı firma yer alacak.
Son Dakika › Güncel › Türkiye, 53. Londra Kitap Fuarı'nda yerini aldı - Son Dakika
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