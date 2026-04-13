Türkiye-AB Ticaret İlişkileri Değerlendirildi - Son Dakika
Türkiye-AB Ticaret İlişkileri Değerlendirildi

13.04.2026 17:22
Ticaret Bakanı Bolat, Türkiye-AB ticaret ilişkilerini görüşmek üzere AB temsilcileriyle bir araya geldi.

(ANKARA) - Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu temsilcileri ve AB üyesi ülkelerin büyükelçileriyle Ankara'da bir araya gelerek Türkiye-AB ticari ve ekonomik ilişkilerini değerlendirdi.

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 13 Nisan'da düzenlenen toplantıda, ikili ticaretin mevcut durumu, küresel ticaretteki gelişmeler ve iş birliği alanları ele alındı. Görüşmelerde özellikle Gümrük Birliği'nin güncellenmesine yönelik beklentiler ile yeşil dönüşüm sürecinde iş birliği konuları öne çıktı.

Bolat, Türkiye'nin bugün AB'nin en önemli ticaret ortaklarından biri haline geldiğini belirterek, Türkiye'nin AB'nin beşinci büyük ticaret ortağı ve üçüncü büyük tercihli ortağı konumuna yükseldiğini ifade etti. AB'nin ise Türkiye'nin en büyük ticaret ortağı olduğunu vurgulayan Bolat, ikili ticaret hacminin 2025 yılında 233 milyar dolara ulaştığını kaydetti.

Toplantıda ayrıca Avrupa Komisyonu'nun 4 Mart'ta açıkladığı Sanayi Hızlandırma Yasası Taslağı kapsamında yer alan "AB menşei" kriterine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu. Bolat, söz konusu düzenlemenin Gümrük Birliği'ni kapsayacak şekilde netleştirilmesi gerektiğini, özellikle otomotiv sektörü başta olmak üzere Türkiye'nin derin ticari entegrasyonunun dikkate alınmasının önem taşıdığını vurguladı.

Yeşil dönüşüm ve sınırda karbon düzenlemesi konuları da toplantının gündeminde yer aldı. Türkiye'nin bu alanlarda AB ile daha güçlü koordinasyon beklentisini dile getiren Bolat, ticaret politikalarının Türkiye'nin uyum süreci ve sektörlerin performansı gözetilerek şekillendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Bolat ayrıca, Gümrük Birliği'nin güncellenmesinin mevcut ortaklığı güçlendireceğini ve günümüz ticaret koşullarına uyum sağlayacağını belirterek, AB üzerinden transit geçişlerin serbestleştirilmesi ve iş insanlarına yönelik vize süreçlerinde iyileştirme beklentilerini de gündeme getirdi.

Toplantıda, Bolat'ın geçen hafta Brüksel'e gerçekleştirdiği ziyaretin de ele alındığı ve tarafların iş birliğini derinleştirme ile diyalog mekanizmalarını daha etkin işletme yönünde mutabık kaldığı bildirildi.

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel Türkiye-AB Ticaret İlişkileri Değerlendirildi - Son Dakika

Sabah uyanan akşama kadar onu arıyor, kilosu dudak uçuklatan fiyattan gidiyor Sabah uyanan akşama kadar onu arıyor, kilosu dudak uçuklatan fiyattan gidiyor
Korku filmi gibi Deniz 100 metre içeri girdi, villalar çöktü Korku filmi gibi! Deniz 100 metre içeri girdi, villalar çöktü
MAREV Gaziantep’te seçim heyecanı: Abdülkerim Arslan güven tazeledi MAREV Gaziantep’te seçim heyecanı: Abdülkerim Arslan güven tazeledi
Ankara Adliye’sinde akılalmaz olay Adli emanetten çaldığı paralarla bahis oynadı Ankara Adliye'sinde akılalmaz olay! Adli emanetten çaldığı paralarla bahis oynadı
Halk sağlığını hiçe saydılar: 10 ton kaçak midye ele geçirildi Halk sağlığını hiçe saydılar: 10 ton kaçak midye ele geçirildi
Dünyanın en kalabalık ülkesi Hindistan’da nüfus sayımı başladı Dünyanın en kalabalık ülkesi Hindistan’da nüfus sayımı başladı

17:31
Trump’tan ablukanın başlaması sonrası ilk mesaj
Trump'tan ablukanın başlaması sonrası ilk mesaj
17:27
Çin’den ABD’ye abluka resti: İran ile ticaret anlaşmamız var, iç işlerimize karışmayın
Çin'den ABD'ye abluka resti: İran ile ticaret anlaşmamız var, iç işlerimize karışmayın
17:16
Hürmüz ablukası ne anlama geliyor Bölgedeki denizcilere gönderilen not endişe verici
Hürmüz ablukası ne anlama geliyor? Bölgedeki denizcilere gönderilen not endişe verici
17:01
Verilen süre doldu, ABD’nin Hürmüz ablukası başladı
Verilen süre doldu, ABD'nin Hürmüz ablukası başladı
16:56
Motorine indirim geldi
Motorine indirim geldi
16:46
Abluka öncesi New York borsası düşüşle açıldı
Abluka öncesi New York borsası düşüşle açıldı
SON DAKİKA: Türkiye-AB Ticaret İlişkileri Değerlendirildi - Son Dakika
