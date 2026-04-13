Türkiye-AB Ticaret İlişkileri Değerlendirildi

(ANKARA) - Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu temsilcileri ve AB üyesi ülkelerin büyükelçileriyle Ankara'da bir araya gelerek Türkiye-AB ticari ve ekonomik ilişkilerini değerlendirdi.

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 13 Nisan'da düzenlenen toplantıda, ikili ticaretin mevcut durumu, küresel ticaretteki gelişmeler ve iş birliği alanları ele alındı. Görüşmelerde özellikle Gümrük Birliği'nin güncellenmesine yönelik beklentiler ile yeşil dönüşüm sürecinde iş birliği konuları öne çıktı.

Bolat, Türkiye'nin bugün AB'nin en önemli ticaret ortaklarından biri haline geldiğini belirterek, Türkiye'nin AB'nin beşinci büyük ticaret ortağı ve üçüncü büyük tercihli ortağı konumuna yükseldiğini ifade etti. AB'nin ise Türkiye'nin en büyük ticaret ortağı olduğunu vurgulayan Bolat, ikili ticaret hacminin 2025 yılında 233 milyar dolara ulaştığını kaydetti.

Toplantıda ayrıca Avrupa Komisyonu'nun 4 Mart'ta açıkladığı Sanayi Hızlandırma Yasası Taslağı kapsamında yer alan "AB menşei" kriterine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu. Bolat, söz konusu düzenlemenin Gümrük Birliği'ni kapsayacak şekilde netleştirilmesi gerektiğini, özellikle otomotiv sektörü başta olmak üzere Türkiye'nin derin ticari entegrasyonunun dikkate alınmasının önem taşıdığını vurguladı.

Yeşil dönüşüm ve sınırda karbon düzenlemesi konuları da toplantının gündeminde yer aldı. Türkiye'nin bu alanlarda AB ile daha güçlü koordinasyon beklentisini dile getiren Bolat, ticaret politikalarının Türkiye'nin uyum süreci ve sektörlerin performansı gözetilerek şekillendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Bolat ayrıca, Gümrük Birliği'nin güncellenmesinin mevcut ortaklığı güçlendireceğini ve günümüz ticaret koşullarına uyum sağlayacağını belirterek, AB üzerinden transit geçişlerin serbestleştirilmesi ve iş insanlarına yönelik vize süreçlerinde iyileştirme beklentilerini de gündeme getirdi.

Toplantıda, Bolat'ın geçen hafta Brüksel'e gerçekleştirdiği ziyaretin de ele alındığı ve tarafların iş birliğini derinleştirme ile diyalog mekanizmalarını daha etkin işletme yönünde mutabık kaldığı bildirildi.