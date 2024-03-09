Türkiye-ABD ortak açıklaması: "Taraflar iki ülkenin savunma sanayi işbirliğini ilerletme fırsatlarını değerlendireceğini duyurmuştur"
Son Dakika › Güncel › Türkiye-ABD ortak açıklaması: Savunma sanayi işbirliği ilerletme fırsatları değerlendirilecek - Son Dakika
Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde bir kadının aracın çarpması sonucu hayatını kaybetmesinin ardından köylüler, yolu trafiğe kapatarak bölgede gerekli tedbirlerin alınmasını istedi. Adatepe köyü sakinleri, yaşanan trafik kazalarına dikkat çekmek amacıyla yolu trafiğe kapattı ve basın açıklaması yaptı. Köy muhtarı, trafik kurallarına uyma ve gerekli tedbirlerin alınması gerektiğini vurguladı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz ve AK Parti Konak Belediye Başkan Adayı Ceyda Bölünmez Çankırı, İzmir Şoförler ve Otomobilciler Odasını ziyaret etti. İzmirli şoförlerin sorunlarını dinlemek için bir araya geldiler.
Muğla'da CHP'li Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ile İYİ Parti Bodrum Belediye Başkan adayı Raşit Emin Süer arasında sözlü tartışma yaşandı. Aras, Süer'le tokalaşmak istedi ancak Süer reddetti. Tartışma cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Aliağaspor FK, TFF 3. Lig'in 23. haftasında sahasında Artvin Hopaspor'u 2-0 yenerek namağlup unvanını korudu.
Nazilli Bölge Şampiyonası'nda birinci olan Buharkent Belediyespor U16 takımı kupasına kavuşurken, Belediye Başkanı Mehmet Erol, sporcuları tebrik etti.
Adana'nın Çukurova ilçesinde, eski eşini tabancayla vurarak öldüren zanlı tutuklandı. Güzelyalı Mahallesi'nde gerçekleşen olayda, Seçkin E. tarafından tabancayla vurulan Feray Balkan hayatını kaybetmiş, zanlı ise polis ekiplerince gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.
Samsun'un Bafra ilçesinde akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti. Olayda, Ekrem S. tarafından akrabası Bahri Sezgin'e silahla ateş edildi ve Bahri Sezgin olay yerinde hayatını kaybetti. Ekrem S., olayın ardından canlı yayın yaparak silahıyla birlikte teslim oldu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
AXA Sigorta Efeler Ligi 24. hafta mücadelesinde Arkas Spor, Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi'nde oynanan maçta Develi Belediyespor'u 26-24, 25-22, 25-21'lik setlerle 3-0 mağlup etti. Maç 78 dakika sürdü.
Bursaspor, Serik Belediyespor maçı öncesi yapılan antrenmanla hazırlıklarını tamamladı ve kampa girdi.
Sizin düşünceleriniz neler ?