Türkiye-ABD Ticaret Hedefi 100 Milyar Dolar
Türkiye-ABD Ticaret Hedefi 100 Milyar Dolar

21.04.2026 10:44
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, TOBB ve ABD Ticaret Odası ile ticaretin 100 milyar dolara çıkarılacağını duyurdu.

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve ABD Ticaret Odası ile imzalanan Ortak Mutabakat Zaptı'yla 39 milyar dolara yaklaşan ticaret hacminin 100 milyar dolar hedefine çıkarıldığını, yeşil ve dijital dönüşümde yüksek katma değerli ve teknoloji odaklı yatırımları artırmayı hedeflediklerini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, TOBB ve ABD Ticaret Odası ile çalışma yemeği ve iş birliği mutabakat zaptı imza töreninde bir araya geldiklerini kaydetti.

İmzalanan Ortak Mutabakat Zaptı'nın ekonomik iş birliğini daha ileri taşıma iradesinin somut bir adımı olduğunu vurlayan Yılmaz, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"39 milyar dolara yaklaşan ticaret hacmimizi 100 milyar dolar hedefine çıkarırken, yeşil ve dijital dönüşüm odağında, yüksek katma değerli ve teknoloji odaklı yatırımları artırmayı hedefliyoruz. Türkiye, güçlü altyapısı ve stratejik konumuyla yatırımcılar için güvenilir bir merkez olmayı sürdürürken, enerjiden dijital ekonomiye, savunmadan üçüncü ülkelerde ortak projelere kadar geniş bir alanda güçlü bir iş birliği potansiyeli sunuyor. Bu vesileyle, başta TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu, ABD Ticaret Odası ABD-Türkiye İş Konseyi Başkanı-Chobani CEO'su Hamdi Ulukaya ve ABD Ticaret Odası Kıdemli Başkan Yardımcısı Khush Choksy olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyor; iş birliğimizin güçlenerek sürmesini temenni ediyorum."

Kaynak: ANKA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Teknoloji, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye-ABD Ticaret Hedefi 100 Milyar Dolar - Son Dakika

SON DAKİKA: Türkiye-ABD Ticaret Hedefi 100 Milyar Dolar - Son Dakika
