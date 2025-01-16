Türkiye Adalet Akademisi Kanunu Teklifi Kabul Edildi - Son Dakika
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Türkiye Adalet Akademisi Kanunu Teklifi Kabul Edildi

Türkiye Adalet Akademisi Kanunu Teklifi Kabul Edildi

TBMM'de Türkiye Adalet Akademisi Kanunu'nun ilk 10 maddesi onaylandı, eğitim programları belirlenecek.

16.01.2025 05:30
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(TBMM) - TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen Türkiye Adalet Akademisi Kanunu Teklifi'nin ilk 10 maddesi kabul edildi. Teklifle meslekte fiilen 8 yılını tamamlamış hakim ve savcılar, öğretim elemanı olarak görev yapmak üzere Adalet Bakanı tarafından Türkiye Adalet Akademisi'ne atanabilecek. Akademi bünyesinde Hukuk Araştırmaları Merkezi kurulacak. Ayrıca 18 kişiden oluşacak Eğitim Kurulu, eğitim programlarını belirleyecek. Teklifin ilk 10 maddesinin kabul edilmesinin ardından alınan karar gereğince TBMM Genel Kurulu 28 Ocak Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere kapandı.

Türkiye Adalet Akademisi'nin teşkilat yapısına, görev ve sorumluluklarına ilişkin hazırlanan Türkiye Adalet Akademisi Kanunu Teklifi'nin ilk 10 maddesini içeren birinci bölümü TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

Teklifle, Türkiye Adalet Akademisi'nin kamu tüzel kişiliğini haiz, bilimsel, idari ve mali özerkliği olan, özel bütçeli ve Adalet Bakanlığı'yla ilgili olması öngörülüyor. Akademi'nin mevcut teşkilat yapısı gözetilerek Akademi'nin idari kapasitesinin güçlendirilmesine yönelik önemli düzenlemelere yer veriliyor. Başkanlık, Başkan ve daire başkanlığı şeklinde teşkilatlanan hizmet birimleri ile Hukuk Araştırmaları Merkezinden oluşacak şekilde düzenleniyor.

Teklifle Yargı Reformu Strateji Belgesi ve İnsan Hakları Eylem Planı'nda belirtilen amaç ve hedefler doğrultusunda, Akademi bünyesinde Hukuk Araştırmaları Merkezi kuruluyor. Hukuk Araştırmaları Merkezi'ne; hukuk ve adalet alanında gelişmeleri takip etme, ihtiyaçları tespit etme, araştırma, bilimsel çalışma ve yayımlar yapma görevi veriliyor. Bu Merkez ayrıca yargı mensuplarının uzmanlaşmasına katkı sağlanması amacıyla lisansüstü eğitimler düzenlemeleri için yükseköğretim kurumlarıyla iş birliği yapacak.

Kabul edilen teklifle meslek öncesi ve meslek içi eğitim ve öğretim programlarının yıllık eğitim planı dahilinde düzenleneceği hüküm altına alınıyor. 18 kişiden oluşacak Eğitim Kurulu, eğitim programlarını belirleyecek. Bu plan hazırlanırken ihtiyaçlar doğrultusunda ilgisine göre Bakanlık veya Hakimler ve Savcılar Kurulu ile iş birliği yapılacak. Ayrıca yıllık eğitim planı ile eğitim ve öğretim programlarının hazırlanmasında yüksek mahkemeler ve hukuk fakülteleri ile ilgili kurum ve kuruluşların görüşü de alınabilecek.

Ayrıca adalet hizmeti sunan diğer kişilerin de eğitim ve öğretim ihtiyacı nazara alınarak Akademi'de bu kişilere yönelik hizmet içi eğitim programı düzenlenmesi öngörülüyor. Bu kapsamda talep etmeleri halinde avukatlar, noterler ve hukuk ve adalet alanında görev yapan kamu personeli ile ilgili diğer kişilere yönelik eğitim programları düzenlenebilecek.

Meslekte fiilen 5 yılını tamamlamış hakim ve savcılar, Adalet Bakanı tarafından Hakimler ve Savcılar Kanunu hükümleri uyarınca Akademiye atanabilecek veya görevlendirilebilecek. Devlet Memurları Kanunu'na tabi personelin Akademiye ilk defa veya naklen atanması Akademi Başkanınca yapılacak. Meslekte fiilen 8 yılını tamamlamış hakim ve savcılar, öğretim elemanı olarak görev yapmak üzere Adalet Bakanı tarafından Akademiye atanabilecek veya görevlendirilebilecek. Yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim üyeleri ve öğretim görevlileri ile araştırma görevlileri, Akademide öğretim elemanı olarak görevlendirilebilecek.

Teklifin ilk 10 maddesinin kabul edilmesinin ardından alınan karar gereğince TBMM Genel Kurulu 28 Ocak Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere kapandı.

Kaynak: ANKA

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