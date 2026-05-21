Türkiye-Afrika İlişkileri Paneli

Türkiye'nin Afrika ile ticari ve diplomatik ilişkileri, İstanbul Ticaret Üniversitesinde düzenlenen panelde uzman isimlerin değerlendirmeleriyle ele alındı.

Komşu ve Çevre Ülkeler Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından Ahi Çelebi Kampüsü Eminönü Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen "Türkiye-Afrika Ticari İlişkileri" panelinin moderatörlüğünü İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aydın Özkan üstlendi.

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Mütevelli Heyet Başkanı Dr. İsrafil Kuralay, Türkiye'nin son 25 yılda Afrika ile kurduğu ilişkilerin önemli bir dönüşüm sürecinden geçtiğini söyledi.

Kuralay, Afrika'nın artık yalnızca siyasi değil, ticaret, eğitim, kültür ve diplomasi alanlarında da Türkiye için stratejik bir ortak konumunda bulunduğunu belirterek, Türk üniversitelerinin bu süreçte önemli bir rol üstlendiğini ifade etti.

Türkiye'nin uluslararası öğrenci kapasitesine dikkati çeken Kuralay, Türkiye'de eğitim alan öğrencilerin aynı zamanda ülkeleriyle Türkiye arasında gönül köprüsü oluşturduğunu belirterek, "Öğrencilerimizin burada edindiği akademik birikim ve kültürel deneyim, ülkelerine döndüklerinde Türkiye'nin en güçlü temsilcilerinden biri haline geliyor." dedi.

İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Murat Hazıroğlu da konuşmasında Afrika ile kurulan ilişkilerin yalnızca ticaret eksenli değerlendirilmemesi gerektiğini belirtti.

Hazıroğlu, Türkiye'nin Afrika'da insani yardım, eğitim, lojistik ve teknoloji alanlarında da önemli çalışmalar yürüttüğünü ifade ederek, Türk iş dünyasının Afrika'da "ortak büyüme" anlayışıyla hareket ettiğini söyledi.

Türkiye ile Afrika arasındaki ticaret hacminin son yıllarda önemli ölçüde arttığını belirten Hazıroğlu, Türk müteahhitlik firmalarının kıtada önemli projelere imza attığını, Afrika ülkelerinde Türkiye'ye duyulan güvenin her geçen gün arttığını ve karşılıklı heyet ziyaretlerinin de ticari ilişkilerin gelişmesine önemli katkı sağladığını söyledi.

Afrika'da Türk firmalarına büyük fırsatlar var

DEİK Türkiye-Malavi İş Konseyi Başkanı Cihangir Fikri Saatçioğlu ise konuşmasında Sahraaltı Afrika bölgesinin ekonomik potansiyeline dikkati çekti.

Güney Afrika, Zambiya, Mozambik, Tanzanya ve Kongo gibi ülkelerde Türk firmaları için önemli yatırım fırsatları bulunduğunu belirten Saatçioğlu, özellikle enerji, altyapı, lojistik ve madencilik alanlarında büyük projelerin hayata geçirildiğini ifade etti.

Saatçioğlu, Türkiye'nin kıtadaki varlığını yalnızca ticari değil, "soft power (yumuşak güç)" olarak tanımlanan insani ve kültürel diplomasiyle de güçlendirdiğini söyledi.

DEİK Türkiye-Senegal İş Konseyi Başkan Yardımcısı Hüseyin Akçin de konuşmasında uluslararası öğrencilerin Türkiye-Afrika ticari ilişkilerindeki rolüne işaret etti.

Türkiye'de eğitim alan Afrikalı öğrencilerin hem Türk kültürünü hem de Türk iş dünyasını yakından tanıdığını belirten Akçin, bu öğrencilerin mezun olduktan sonra Türkiye ile ülkeleri arasında doğal bir ticaret köprüsü oluşturduğunu söyledi.

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Kavas ise Türkiye-Afrika ilişkilerinin tarihsel gelişimine değindi.

Türkiye'nin Afrika politikasının yalnızca diplomatik değil, aynı zamanda eğitim, insani yardım ve ticaret alanlarında da güçlendiğini belirten Kavas, Türk Hava Yollarının kıtadaki yaygın uçuş ağının da ilişkilerin gelişimine önemli katkı sunduğunu dile getirdi.

Kavas, uluslararası öğrencilerin Türkiye-Afrika ilişkilerindeki önemine dikkati çekerek, Türkiye'de eğitim alan Afrikalı öğrencilerin ülkeleriyle Türkiye arasında ekonomik ve kültürel işbirliklerini güçlendirdiğini vurguladı.

WONGAYE Kurucusu ve CEO'su Dioulde Diallo da konuşmasında Türkiye ile Afrika ülkeleri arasındaki ekonomik ilişkilerin son yıllarda önemli ölçüde geliştiğini ifade etti.

Gine başta olmak üzere Batı Afrika ülkelerinde faaliyet gösterdiklerini belirten Diallo, Türkiye'nin Afrika'daki yatırımlarının her geçen gün arttığını söyledi.

Türkiye'nin özellikle salgın döneminde Afrika ülkeleri açısından önemli bir tedarik ve ticaret merkezi haline geldiğini kaydeden Diallo, Türk şirketlerinin Afrika'daki yatırım süreçlerinden çekinmemesi gerektiğini belirtti.

Panelde konuşmacılar, Afrika'nın genç nüfusu, doğal kaynakları, yatırım alanları ve büyüyen ekonomik yapısının Türkiye açısından önemli fırsatlar sunduğunu vurguladı.

Türkiye'nin Afrika'da son yıllarda artan diplomatik, ekonomik ve kültürel etkisinin de değerlendirildiği programda, uluslararası öğrenci hareketliliğinin ticari ilişkilere katkısı da kapsamlı şekilde ele alındı.

Programa, Mütevelli Heyet Başkanı Dr. İsrafil Kuralay, İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Murat Hazıroğlu, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Kavas, DEİK Türkiye-Malavi İş Konseyi Başkanı Cihangir Fikri Saatçioğlu, DEİK Türkiye-Senegal İş Konseyi Başkan Yardımcısı Hüseyin Akçin, WONGAYE Kurucusu ve CEO'su Dioulde Diallo'nun yanı sıra akademisyenler, öğrenciler ve davetliler katıldı.