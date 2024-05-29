Türkiye Araştırmaları Vakfı, Savunma Sanayii ve Güvenlik Okulu için başvuruları kabul ediyor - Son Dakika
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Türkiye Araştırmaları Vakfı, Savunma Sanayii ve Güvenlik Okulu için başvuruları kabul ediyor

Türkiye Araştırmaları Vakfı, Savunma Sanayii ve Güvenlik Okulu için başvuruları kabul ediyor

Türkiye Araştırmaları Vakfı, Savunma Sanayii ve Güvenlik Okulu için son başvuru tarihinin 2 Haziran olduğunu duyurdu. Çevrim içi olarak gerçekleştirilecek olan programda katılımcılar, güvenlik ve işbirliği ile savunma sanayii konularında eğitim alacaklar. Program sonunda başarılı olan katılımcılara sertifika verilecek.

29.05.2024 14:09
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Türkiye Araştırmaları Vakfının düzenleyeceği "Savunma Sanayii ve Güvenlik Okulu" için son başvurular 2 Haziran'a kadar devam ediyor.

Türkiye Araştırmaları Vakfının internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Vakfın düzenleyeceği "Savunma Sanayii ve Güvenlik Okulu" iki ana modül üzerinde derslerle katılımcıların bu alandaki okuryazarlık seviyesini artırmayı hedefleyecek.

4 Haziran-31 Temmuz 2024 arasında çevrim içi olarak yürütülecek dersler "Güvenlik ve İşbirliği" ile "Savunma Sanayii" modülleri altında şekillendirildi. Açıklamaya göre, ders programı ise başvuru tarihinin sona ermesinden sonra ilan edilecek.

Her dersin 90 dakika süreceği programda dersler salı ve çarşamba günleri gerçekleşecek. Derslere yüzde 70 katılım zorunlu olurken, program sonunda yapılacak çevrim içi sınavda başarılı olan katılımcılara sertifika verilecek.

Başvurular Vakfın web sitesindeki form üzerinden veya Vakfın İstanbul Fatih'teki binasına şahsen yapılabilecek. Programa son başvuru tarihi 2 Haziran olarak duyuruldu.

Kaynak: AA

Türkiye, Güvenlik, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye Araştırmaları Vakfı, Savunma Sanayii ve Güvenlik Okulu için başvuruları kabul ediyor - Son Dakika

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