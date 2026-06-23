Türkiye-ASEAN İlişkileri Derinleşiyor - Son Dakika
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Türkiye-ASEAN İlişkileri Derinleşiyor

Türkiye-ASEAN İlişkileri Derinleşiyor
23.06.2026 23:35
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Büyükelçi Küçükcan, ASEAN Genel Sekreteri ile işbirliği konularını görüştü, diyalog güçleniyor.

Türkiye'nin Cakarta Büyükelçisi Prof. Dr. Talip Küçükcan, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Genel Sekreteri Kao Kim Hourn ile çalışma yemeğinde görüştü.

Büyükelçilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükelçi Küçükcan'ın başkanlığındaki heyet, ASEAN Genel Sekreteri Kao ve beraberindeki heyetle düzenlenen çalışma yemeğinde bir araya geldi.

Görüşmede, Türkiye ile ASEAN arasındaki mevcut kurumsal bağlar ve Sektörel Diyalog Ortaklığı mekanizması altındaki gelecek adımlar masaya yatırıldı.

Türkiye'nin ASEAN ile olan köklü angajmanına vurgu yapılan görüşmede, mevcut Sektörel Diyalog Ortaklığı modelinin daha etkin kullanılması amacıyla ticaret, yatırım, turizm, inovasyon ve sürdürülebilirlik gibi stratejik alanlarda işbirliğinin derinleştirilmesi kararlılığı teyit edildi.

Görüşmede, iki coğrafya arasındaki bağları daha da yakınlaştırmak adına, ilerleyen dönemde hayata geçirilebilecek ortak iletişim projeleri, medya işbirlikleri ve kamu diplomasisi faaliyetleri de geniş bir vizyonla istişare edildi.

Ayrıca Türkiye'nin ASEAN nezdindeki kurumsal ilişkilerini bir üst seviyeye taşıyacak olan "Tam Diyalog Ortaklığı" başvurusu da etraflıca ele alındı.

ASEAN Genel Sekreteri Kao, üye ülkelerin Türkiye'nin Tam Diyalog Ortaklığı statüsüne herhangi bir itirazının bulunmadığını belirterek bu süreçte oldukça olumlu gelişmelerin kaydedildiğini dile getirdi.

Kao, Büyükelçi Küçükcan nezdinde Türkiye'nin birlik ile olan güçlü bağlarını ve bölgenin istikrarı ile refahına yönelik yapıcı katkılarını takdirle karşıladıklarını ifade etti.

Kaynak: AA

Talip Küçükcan, Diplomasi, Politika, Türkiye, Jakarta, Turizm, Güncel, Dünya, Son Dakika

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