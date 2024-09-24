Türkiye-Azerbaycan Üniversitesi Eğitim Vermeye Başladı

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Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, Türkiye- Azerbaycan Üniversitesi'nin (TAÜ) yeni bir yükseköğretim modeli olarak bölgesel bir kurum olmanın ötesine geçerek uluslararası üniversite adaylarına da hitap edeceğini bildirdi.

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, Özvar, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de 2024-2025 eğitim öğretim yılında ilk kez öğrenci kabul eden TAÜ'de öğrenci ve akademisyenlerle bir araya geldi.

Özvar, buradaki konuşmasında, Türkiye ve Azerbaycan'ın tarihsel, kültürel ve dilsel bağlarla birbirine sıkı sıkıya bağlı olduğunu, bu köklü ilişkiyi daha ileriye taşıma amacıyla hayata geçirilen TAÜ'nün kapılarını geleceğin bilim insanlarına ve liderlerine açmanın mutluluğunu yaşadıklarını anlattı.

TAÜ'nün yeni bir yükseköğretim modeli olduğunu bildiren Özvar, şunları kaydetti:

"Üniversitemiz bir nevi 'çatı üniversite' konumundadır. Burada, YÖK tarafından belirlenecek Türkiye'nin önde gelen üniversitelerinin ön lisans, lisans ve lisansüstü programları açılacaktır. Dolayısıyla üniversitemiz, programlarını ilk defa açmak yerine Türkiye'de eğitim faaliyetlerine devam eden, bu alanda kendini ispat etmiş üniversitelerin programlarını buranın bünyesine taşıyacaktır. İnanıyorum ki TAÜ yeni bir yükseköğretim modeli olarak bölgesel bir kurum olmanın ötesine geçerek uluslararası üniversite adaylarına da hitap edecek edecektir."

Özvar, öğrencilerin aldıkları eğitimle tüm coğrafyanın geleceğine yön verecek niteliklere sahip olacağını vurgulayarak, öğrencilere şöyle seslendi:

"Sizlerin başarısı, ülkenizin refahını ve gelişimini artıracak, Türkiye ve Azerbaycan arasındaki dostluğu ve kardeşliği daha da pekiştirecektir. Bu yüzden, burada aldığınız her bilgiyi, edindiğiniz her deneyimi, geleceğinize birer yatırım olarak görmeli ve büyük bir sorumluluk duygusuyla hareket etmelisiniz."

"Ses getiren çalışmalara imza atılacak"

Üniversitenin akademik dünyaya da büyük bir fırsat sunduğunu dile getiren Özvar, şunları kaydetti:

"Burada, Azerbaycan ve Türkiye'nin bilimsel ve teknolojik gelişmelerine öncülük edecek projelere imza atılacağına ve kültürel bağlarımızı daha da güçlendirecek ortak çalışmalara zemin hazırlanacağına yürekten inanıyorum. Bilim insanlarımız, araştırmacılarımız ve öğrencilerimiz, dünya çapında ses getiren çalışmalara bu üniversitenin çatısı altında imza atacaklardır."

Programa Azerbaycan Bilim ve Eğitim Bakanı Emin Amrullayev, Azerbaycan Bilim ve Eğitim Bakan Yardımcıları, Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan, Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Naci Gündoğan, Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Cahit Güran, İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Mandal, ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil, TAÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Şimşir de katıldı.

Türkiye-Azerbaycan Üniversitesi'nde 86 öğrenci eğitim alacak

YÖK'ün açıklamasına göre, Kurul ile Azerbaycan Bilim ve Eğitim Bakanlığı işbirliğinde yeni bir üniversite modeli olarak kurulan Türkiye-Azerbaycan Üniversitesine adaylar rağbet gösterdi.

Bu kapsamda üniversitede ilk yıl, bilgisayar mühendisliği bölümünde 30, endüstri mühendisliği bölümünde 29, gıda mühendisliği bölümünde 27 olmak üzere 86 öğrenci yükseköğrenim görecek.

Azerbaycan'da 700 puan üzerinden yapılan yükseköğretime giriş sınavlarında üniversiteye bilgisayar mühendisliği bölümüne girişte en yüksek puanın 684,9, en düşük puan ise 641,6 oldu.

Endüstri Mühendisliği Bölümü, en yüksek 663,7 puanla öğrenci alırken, en düşük puan 544,4 oldu. Gıda Mühendisliği Bölümünde ise en yüksek puan 632, en düşük taban puanı 452,1 olarak gerçekleşti.

2024-2025 akademik yılında TAÜ'de açılan Bilgisayar Mühendisliği alanında ODTÜ, Endüstri Mühendisliği alanında İTÜ, Gıda Mühendisliği alanında ise Hacettepe Üniversitesi'nin eğitim programları esas alınacak.

Bu programları başarıyla bitiren öğrenciler, ilgili üniversitelerin diplomalarını almaya hak kazanacak.