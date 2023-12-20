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Türkiye, Azerbaycan ve Romanya'dan öğretmenler ve öğrenciler, özel ihtiyaç sahipleri için farkındalık oluşturacak bir eTwinning projesi başlattı - Son Dakika
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Türkiye, Azerbaycan ve Romanya'dan öğretmenler ve öğrenciler, özel ihtiyaç sahipleri için farkındalık oluşturacak bir eTwinning projesi başlattı

Ardahan'ın Göle ilçesindeki Recep Kılıç Ortaokulu'nda gerçekleştirilen 'Bana gözlerimle bak' adlı eTwinning projesi, özel ihtiyaç sahibi bireyler hakkında farkındalık yaratmayı amaçlıyor. Proje, Türkiye, Azerbaycan ve Romanya'dan 7 öğretmen ve 70 öğrencinin katılımıyla sürdürülüyor.

Türkiye, Azerbaycan ve Romanya\'dan öğretmenler ve öğrenciler, özel ihtiyaç sahipleri için farkındalık oluşturacak bir eTwinning projesi başlattı
20.12.2023 - 16:16,
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Türkiye, Azerbaycan ile Romanya'dan 7 öğretmen ve 70 öğrenci, "Bana gözlerimle bak" eTwinning projesi ile özel ihtiyaç sahibi bireyler için farkındalık oluşturacak.

Ardahan'ın Göle ilçesinde, Recep Kılıç Ortaokulu'nda görevli fen bilimleri öğretmeni Sevgi Atalay kuruculuğunda, okuldaki 10 öğrencinin de katkısıyla engelli bireylere yönelik "Bana gözlerimle bak" adında eTwinning projesi hazırlandı.

Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Ulusal Destek Servisi tarafından 14-16 Aralık tarihlerinde Antalya'da düzenlenen "14. Ulusal eTwinning Konferansı"na 2023 yılında Avrupa projesi yürüten ve en yüksek puanı alan başarılı öğretmenler katıldı.

Atalay da "Bana gözlerimle bak" çalışmasıyla, 11 bin projenin arasından en yüksek puana sahip 200 proje arasına girdi.

Türkiye, Azerbaycan ile Romanya'dan 7 öğretmen ve 70 öğrencinin aktif katılımları ile sürdürülen projede, öğrencilerin, özel ihtiyaç sahibi bireyler hakkındaki farkındalıklarının artırılması hedeflendi.

Atalay, AA muhabirine, özel ihtiyaç sahibi bireyler için farkındalık oluşturmanın günümüz şartlarında çok önemli olduğunu söyledi.

Bu nedenle projesini önemsediğini dile getiren Atalay, "Özel ihtiyaç sahibi bireyler için farkındalık oluşturmak temasıyla gerçekleştirdiğimiz projemizin öğretici ve ilham verici olmasını istedik." dedi.

Kaynak: AA
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Azerbaycan, Ardahan, Türkiye, Romanya, Engelliler, Eğitim, Güncel, Son Dakika

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