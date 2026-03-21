Türkiye-BAE İlişkileri Gelişiyor

Türkiye'nin Abu Dabi Büyükelçisi Lütfullah Göktaş, Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasındaki ilişkilerin bölgede istikrar ve refahın vazgeçilmez dayanaklarından biri olmaya devam edeceğini belirtti.

Türkiye'nin Abu Dabi Büyükelçisi Göktaş, Türkiye ile BAE arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 53. yıl dönümü dolayısıyla yazılı açıklama yaptı.

Göktaş açıklamasında, iki ülke arasındaki ilişkilerin son yıllarda kayda değer ilerleme kaydettiğini vurguladı.

Türkiye ile BAE arasındaki ilişkilerin, 2023 yılında stratejik seviyeye yükselmesinin ardından işbirliğinin tüm alanlarda derinleştiğini belirten Göktaş, iki ülke arasındaki kardeşlik ilişkilerinin bölgede istikrar ve refahın temel dayanaklarından biri olmaya devam edeceğini dile getirdi.

Göktaş ayrıca, yıl dönümünü BAE'li dostlarla birlikte kutlamaktan memnuniyet duyduklarını belirterek, iki ülke arasındaki ortaklığı daha da güçlendirme ve derinleştirme yönündeki kararlılıklarını yineledi.