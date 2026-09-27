Türkiye Bisiklet Federasyonu Kırklareli\'de bisiklet turu düzenledi

Türkiye Bisiklet Federasyonu Sürdürülebilirlik ve Sosyal Etkinlikler Kurulunca, Kırklareli'nde bisiklet turu gerçekleştirildi.

Kırklareli Bisiklet Spor Kulübü, Eşpedal Kırklareli organize edilen etkinlik kapsamında bisikletçiler, Şevket Dingiloğlu Parkı'nda bir araya geldi.

Park önünden başlayan sürüş, Karahıdır mevkisinden geçilerek Millet Bahçesi'nde tamamlandı.

Katılımcılardan Faruk Tunca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, etkinliğin son derece keyifli geçtiğini belirtti.

Federasyonun bu tür organizasyonları desteklemesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Tunca, bu tarz faaliyetlerin artarak devam etmesini temenni ettiklerini ifade etti.