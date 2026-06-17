Türkiye-Burundi Ekonomik İşbirliği Toplantısı - Son Dakika
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Türkiye-Burundi Ekonomik İşbirliği Toplantısı

17.06.2026 12:38
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Milli Savunma Bakanı Güler ve Burundi Bakanı Bizimana, ticaret ve işbirliği konularını görüştü.

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Burundi Dışişleri, Bölgesel Entegrasyon ve Kalkınma İş Birliği Bakanı Edouard Bizimana'nın başkanlığında, Türkiye-Burundi 1'inci Dönem Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı yapıldı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından eşbaşkanlıklarını Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Burundi Dışişleri, Bölgesel Entegrasyon ve Kalkınma İş Birliği Bakanı Edouard Bizimana'nın yaptığı Türkiye-Burundi 1'inci Dönem Karma Ekonomik Komisyon (KEK) Toplantısı'na ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Toplantının 16-17 Haziran'da Ankara'da yapıldığı belirtilerek, Burundi'ye ihracatta başlıca ürünlerin silahlar ve mühimmat ile gıda müstahzarları iken, ithalattaki başlıca ürünün kahve olduğu ifade edildi.

Açıklamada, "KEK toplantısı çerçevesinde 16 Haziran 2026 tarihinde her iki ülke teknik heyetleri bir araya gelerek kapsamlı gündem konuları ve olası iş birliği imkanlarını görüşmüştür. 17 Haziran 2026 tarihinde Milli Savunma Bakanı ve KEK Eşbaşkanı Sayın Yaşar Güler ile Burundi Dışişleri, Bölgesel Entegrasyon ve Kalkınma İşbirliği Bakanı Sayın Edouard Bizimana arasında ikili bir görüşme gerçekleşmiş, akabinde Türkiye-Burundi 1. Dönem Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı Mutabakat Zaptı imza töreni gerçekleştirilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Toplantı kapsamında Bakanlar arası temaslarda karşılıklı ticaretin ve çeşitli alanlarda işbirliği projelerinin artırılması üzerinde durulduğu kaydedilerek, enerji, sanayi, bilim, standardizasyon, ulaştırma, iletişim, çevre ve şehircilik, eğitim, yükseköğretim ve bilimsel araştırma, sağlık, tarım ve hayvancılık, su ve orman, gençlik ve spor, kültür ve turizm, askeri ilişkiler, aile ve sosyal hizmetler ve teknik işbirliği konularında iş birliği hususlarının tüm yönleriyle ele alındığı bildirildi. Açıklamada, "Ziyaret son derece olumlu ve dostane bir atmosferde gerçekleşmiştir" denildi.

Kaynak: ANKA

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