Türkiye, Cidde'deki 2026 Hac Konferansı'nda 2027 hazırlıkları için ödül aldı - Son Dakika
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Türkiye, Cidde'deki 2026 Hac Konferansı'nda 2027 hazırlıkları için ödül aldı

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Türkiye, Cidde'de düzenlenen 2026 Hac Konferansı ve Fuarı'nda 2027 hac hazırlıklarındaki çalışmaları dolayısıyla ödüle değer görüldü. Ödülü Türkiye adına Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Hüseyin Demirhan aldı; Demirhan bunun tüm personelin ortak gayreti olduğunu söyledi.

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığınca Cidde kentinde düzenlenen "2026 Hac Konferansı ve Fuarı" kapsamında Türkiye, 2027 yılı hac hazırlıklarındaki çalışmaları dolayısıyla ödüle değer görüldü.

Jeddah Superdome'daki fuar alanında düzenlenen törende ödülü, Türkiye adına Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Hüseyin Demirhan aldı.

Demirhan, törende yaptığı konuşmada, bu başarının hac hizmetlerinde görev alan bütün personelin ortak gayretinin sonucu olduğunu söyledi.

Öncelikli hedeflerinin hacı adaylarının ibadetlerini huzur ve güvenle yerine getirmelerini sağlamak olduğunu dile getiren Demirhan, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

Öte yandan, konferans kapsamında Türk ve Suudi yetkililer, 2027 yılı hac organizasyonuna yönelik hazırlıkları değerlendirdi.

Görüşmelerde, sağlık kriterleri, ulaşım ve uçuş planlamaları, konaklama, Arafat ve Meşair hizmetleri, iaşe, koordinasyon ve görevli eğitimleri başta olmak üzere organizasyonun farklı alanlarına ilişkin konular ele alındı.

Diyanet İşleri Başkanlığının 2027 yılı hac organizasyonuna yönelik hazırlıklarını planlanan takvim doğrultusunda sürdürdüğü bildirildi.

Kaynak: AA
Hüseyin DemirhanTürkiyeGüncelDünyaHacSon Dakika

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