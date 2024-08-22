Türkiye'de Batı Nil Virüsü Enfeksiyonu 6 Kişide Tespit Edildi - Son Dakika
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Türkiye'de Batı Nil Virüsü Enfeksiyonu 6 Kişide Tespit Edildi

Türkiye\'de Batı Nil Virüsü Enfeksiyonu 6 Kişide Tespit Edildi

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'de 2010 yılından beri görülen Batı Nil Virüsü Enfeksiyonu'nun 2024 yılında 6 kişide tespit edildiğini duyurdu. Enfeksiyonun virüsü taşıyan sivrisineklerin sokmasıyla bulaştığı belirtildi.

22.08.2024 20:21
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(ANKARA) - Sağlık Bakanlığı, Türkiye'de 2010 yılından beri görülen Batı Nil Virüsü Enfeksiyonu'nun 2024 yılında 6 kişide tespit edildiğini duyurdu.

Sağlık Bakanlığı, Batı Nil Virüsü ile ilgili bu akşam resmi X hesabından açıklama yaptı. Enfeksiyonun virüsü taşıyan sivrisineklerin sokmasıyla bulaştığı belirtilen açıklamada, "Hastalık genelde mevsimsel olup yaz boyunca ve sonbaharın erken dönemlerinde görülmektedir. Hastalık, kişiden kişiye doğrudan bulaşmamaktadır" denildi.

Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle:

"Batı Nil Virüsü Enfeksiyonu, virüsü taşıyan sivrisineklerin sokmasıyla bulaşan viral bir hastalıktır. Hastalık genelde mevsimsel olup yaz boyunca ve sonbaharın erken dönemlerinde görülmektedir. Hastalık, kişiden kişiye doğrudan bulaşmamaktadır. Ülkemizde 2010 yılından itibaren görülen Batı Nil Virüsü Enfeksiyonu 2024 yılında 6 kişide tespit edilmiştir. Hastalarımızın takip ve tedavilerine devam edilmektedir. Bakanlığımızca gerekli çalışmalar yürütülmekte ve süreç hassasiyetle takip edilmektedir."

Kaynak: ANKA

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