Türkiye\'de Diyanet ve Din Hizmetleri Algısı Raporu Açıklandı

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GENAR Araştırma Danışmanlık Eğitim tarafından 27 ilde 18 yaş ve üzeri 2 bin 500 kişiyle görüşülerek hazırlanan "Türkiye'de Diyanet ve Din Hizmetleri Algısı Raporu" kamuoyuyla paylaşıldı.

Sirkeci'deki Liman Hanı'nda gerçekleştirilen rapor sunumuna, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Kadir Dinç, İstanbul Müftüsü Safi Arpaguş, GENAR Başkanı İhsan Aktaş ile çeşitli medya kuruluşlarından gazeteciler katıldı.

Türkiye genelinde 27 ilde 18 yaş ve üzeri 2 bin 500 kişiyle görüşülerek hazırlanan raporda, katılımcıların ekonomi ve siyasi beklenti ile kıyaslandığında, dini açıdan geleceğe dair daha az endişeli olduğu değerlendirmesi yer aldı.

Raporda, geleceğe dini açıdan negatif yaklaşılmamasının, dinden aşırı uzaklaşılacağına dair endişelerin toplum düzeyinde çok fazla paylaşılmadığının bir göstergesi olarak kabul gördüğü ve bu endişenin daha entelektüel düzeyde kalan bir endişe olduğu ifade edildi.

Ayrıca raporda, kendisini Müslüman kimliğiyle tanımlayanların siyasi, ekonomik ve dini açıdan geleceğe bakışlarının diğer inanç kimlikleriyle tanımlayanlara göre daha umutlu ve pozitif olmasının dikkati çektiği belirtildi.

Rapora göre, katılımcıların yüzde 29,9'unun kişisel sorunlara çözüm arayışında dua ve ibadeti öncelediği, buna türbe ve dini mekan ziyaretlerinin de eklenmesiyle bu oranın yüzde 33,1'e ulaştığı bilgisi verildi.

Yine rapora göre "Dindar değilim." ve "Hiç dindar değilim." diyenlerin oranının yüzde 15 olduğu, bu kesimlerin toplumda "dine duyarsız kesimler" olarak tanımlandığı ve Türkiye toplumunda dindarlık oranının oldukça yüksek olduğunun söylenebileceği ifade edildi.

Raporda ayrıca Diyanet İşleri Başkanlığının hizmetlerini "çok yeterli" ve "yeterli" bulanların oranının yüzde 47, "yetersiz" ve "çok yetersiz" bulanların oranının yüzde 26,8 olduğu, 5 üzerinden yeterli bulanların ortalamasının ise 3,25 olarak belirlendiği yer aldı. Bu oranların Diyanet İşleri Başkanlığının kamuoyunda sahip olduğu imajıyla kıyaslandığında olumlu düşünenlerin ortalamasının 5 üzerinden 3,29 olduğu belirtildi.

Geçmişte dini bilgileri aileden ve aile büyüklerinden elde eden toplumun bugün bu bilgileri dini kaynaklar, internet ve aile ile aile büyüklerinden öğrendiği bildirilen raporda, iletişim ve bilişim çağı ve artan bireyselliğin dini bilgileri edinme kaynaklarını değiştirdiği ifade edildi.

Raporda, Diyanet İşleri Başkanlığının 4-6 yaş grubu çocuklara din ve değerler eğitimi vermesini olumlu bulanların oranının yüzde 62 olduğu, bu ve benzeri araştırmalarda Türk toplumunun dini eğitimi Diyanet'ten alma eğiliminin ortaya çıktığı kaydedildi.

Raporun son bölümünde yer alan genel değerlendirmeye göre, toplumun Diyanet İşleri Başkanlığının faaliyetlerini genel olarak olumlu bulduğu belirtildi.

GENAR Başkanı İhsan Aktaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, GENAR'ın sosyal araştırmalar yapan bir kurum olarak Diyanet İşleri Başkanlığı ile geçen yıl bir araştırma gerçekleştirdiğini söyledi.

Araştırmada, toplumun din ve dindarlık algısı ile Diyanet hizmetleriyle alakalı sorular sorup cevaplar aldıklarını belirten Aktaş, "Burada bir sosyal bilimci ve akademik yaklaşımla konuyu raporladık, yorumladık. Burada, kurum elbette ki raporun detaylarından kendisine bazı ödevler çıkarmıştır." dedi.

Toplumun Diyanet ile ve dinle alakalı neler düşündüğünü paylaşmak konusunda Diyanet İşleri Başkanlığı ile beraber karar verdiklerini söyleyen Aktaş, şöyle dedi:

"Burada mevzu şu; nihayetinde bir sosyal araştırmadan çıkan sonuçları köşe yazarları, gazeteciler ya da akademisyenler alıp yorumlasınlar, onlar da kendi katkılarını sunsunlar. Eleştirilecek taraflar varsa eleştirsinler. Bir bakıma faaliyet gösteren Diyanet İşleri Başkanlığının kendi yaptıklarını toplumla paylaşması ve araştırması diyebiliriz."