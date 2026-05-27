Türkiye'de Elektrikli Araç Satışları Yükseldi

6 Nisan 1920

1- Türkiye'de yılın ilk dört ayında elektrikli ve hibrit otomobil satışları 150 bin sınırına yaklaştı

Bu yılın ocak-nisan döneminde elektrikli ve hibrit araç satışları 149 bin 333'e ulaştı

Söz konusu dönemde benzinli otomobil satışlarında yüzde 17,9, dizellerde yüzde 32,7 ve otogazlı otomobillerde yüzde 27,5 düşüş gerçekleşirken hibrit otomobil satışları yüzde 6,2, elektrikli otomobil satışları yüzde 27,5 arttı

(İstanbul/Emirhan Yılmaz) (Grafikli)

2- Türkiye'deki havalimanları 5 yılda 8 milyondan fazla uçağı ağırladı

Sivil ticari uçak trafiğinin 4 milyon 290 bin 959'u iç hatlarda, 3 milyon 789 bin 183'ü dış hatlarda gerçekleşti

İstanbul Havalimanı, 2 milyon 277 bin 840'la sivil ticari uçak trafiğinin dörtte birinden fazlasına tek başına ev sahipliği yaptı

(Mertkan Oruç/Ankara)

3- Gezi Parkı olaylarının üzerinden 13 yıl geçti

Taksim Yayalaştırma Projesi kapsamında ağaçların başka yere taşınacağı gerekçesiyle bir grup tarafından başlatılan ve Türkiye geneline yayılan eylemler sebebiyle çok sayıda soruşturma açıldı, düzenlenen iddianamelere ilişkin yapılan yargılamalarda birçok kişi çeşitli hapis cezalarına çarptırıldı

Yargılama sürecinde Osman Kavala'nın ağırlaştırılmış müebbet, Can Atalay, Tayfun Kahraman, Miner Özerden ve Çiğdem Mater Utku'nun 18 yıllık hapis cezaları onandı

Menajer Ayşe Barım, şirketine bağlı sanatçılar aracılığıyla çağrı yapıp eylemcileri galeyana getirdiği ve şiddet olaylarının tırmanmasına zemin hazırlanmasını koordine ettiği iddiasıyla yargılandığı davada "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım etme" suçundan 12 yıl 6 ay hapse çarptırıldı

(Zeynep Yeşildal/İstanbul)

4- Araçlarıyla seyahate çıkacaklara "HGS bakiyesi" uyarısı

Vatandaşlar, PTT'nin resmi internet siteleri, e-Devlet ve HGS mobil uygulamasından bakiye yükleme işlemini gerçekleştirilebiliyor

HGS satış ve dolumu yaptığını iddia eden internet sitelerine itibar edilmemesi ve sahte sitelere karşı dikkatli olunması önem taşıyor

(Arife Yıldız Ünal/Ankara)

5- Kurban Bayramı'nda aşırı et tüketimi sağlık sorunlarını tetikleyebilir

Prof. Dr. Murat Akarsu:

"Kırmızı ette bulunan yüksek pürin miktarı ürik asit seviyelerini yükseltebilir, akut gut hastalığı ataklarına yol açabilir. Protein yıkımıyla oluşan ve idrara atılan atıklar böbreklere binen yükü artırır"

Doç. Dr. Bilal Çuğlan:

"Kontrolsüz ve aşırı kırmızı et tüketiminin damarlardan böbreklere kadar tüm vücudu ağır bir mikroskobik stres altına sokar. Bayram sofralarında yapılacak tek öğünlük aşırı kaçamak dahi kronik hastalarda ciddi sağlık sorunlarını tetikleyebilir"

(Hikmet Faruk Başer/İstanbul) (Fotoğraflı)

6- TOBB İş Dünyası Yapay Zeka Zirvesi" iş dünyasını Ankara'da buluşacak

TOBB Türkiye Yazılım Meclisi Başkanı Ertan Barut:

"Zirve, yalnızca farkındalık oluşturmak için değil, gerçek işbirlikleri ve somut ticari çıktılar üretmek için kurgulandı"

"Vizyonumuz, yapay zekayı teoriden çıkararak, somut ve uygulanabilir çözümlerle iş süreçlerine entegre edilebilir hale getirmek"

(Arife Yıldız Ünal/Ankara)

7- ZEKA YAPAY YARIŞ GERÇEK - ABD şirketleri yapay zekada atakta, gözleri çip için Tayvan'da

Yapay zeka yarışında yeni yatırımlarla zirvedeki yerini sağlama almaya çalışan ABD, ChatGPT ile başlattığı yaygın kullanım furyasını Google Gemini, Anthropic Claude ve Meta'nın açık kaynaklı modelleriyle yeni bir boyuta taşıdı

Bir yandan geçen yıl sonu itibarıyla 5 bin 427'ye ulaşan veri merkezlerinin enerji ihtiyacına odaklanan ülke, diğer yandan çip tedarikinde Tayvan'a bağımlılığını azaltmak için yeni yatırımlara yöneldi

ABD yönetimi, "America's AI Action Plan" kapsamında yarı iletken üretiminde teknolojik güvenliğini ve tedarik zincirini rakiplerinden korumayı planlıyor

(Zeynep Duyar-Mert Davut/Ankara)

8- Genç koleksiyonerin 27 Mayıs arşivi, Cumhuriyet tarihinin karanlık dönemine ışık tutuyor

Lise yıllarında başladığı tutkuyla 27 Mayıs 1960 darbesine ilişkin belgeler toplayan Mert Tezcanlıol:

"Yassıada'nın zulmünde, ıstırabında kaleme alınmış bir mektubu görüyor, ele alıyor, çalışıyor olmak tarifsiz duygular içeriyor. Kimi zaman heyecanlanıyorsunuz, o malzeme sizi farklı bir kapıya götürüyor, farklı bir araştırmanın önüne çıkartıyor. Kimi zaman da hüzünleniyorsunuz. Çünkü oradaki çaresizliğe, hüzne ve ıstıraba tanık oluyorsunuz"

(Başak Akbulut Yazar/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

9- Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır, vefatının 84. yılında anılıyor

Osmanlı Devleti'nin son dönemi ile Cumhuriyet'in ilk yıllarında yaşayan Yazır, çağdaşlarının aksine İslami ilimlerin yanı sıra felsefe, edebiyat, musiki ve hat gibi alanlarda da etkin bir alimdi

27 Mayıs 1942'de vefat eden ve Kadıköy'deki Sahrayıcedid Mezarlığı'na defnedilen Yazır, Cumhuriyet'in ilanından sonra yazılan ilk Türkçe Kur'an tefsiri olan "Hak Dini Kur'an Dili" isimli eseriyle biliniyor

(Hamdi Dindirek/İstanbul) (Grafikli)

10- Türkiye, Modern Pentatlonda hedef büyüttü: Olimpiyat madalyası

Milli pentatlet İlke Özyüksel Mihrioğlu:

"(Dünya Kupası altın madalyası için) İlk olmak ve bunu başkasına kaptırmamak yıllardır hedeflerimden biriydi"

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu Başkanı Serhat Aydın:

"(2026 Avrupa Büyükler Şampiyonası) Ev sahipliğini elimizden geldiği kadar iyi şekilde icra etmeye çalışacağız"

(Çağlanur Tuncel/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

11- Türk okçuluğu, "Genç yeteneklerle" 6 madalya almanın gururunu yaşıyor

Okçuluk Milli Takımlar Teknik Direktörü Yusuf Göktuğ Ergin:

"Sporcularımız gelişirken kariyerleri de gelişiyor. Madalyalar kazanarak büyüyorlar"

"İlerleyen dönemde ülkemize çok daha büyük başarılar kazandıracağına emin olduğumuz genç yeteneklerimiz var. Türk okçuluğunun geleceği açısından çok ümitliyiz"

(Süleyman Elçin/Antalya) (Fotoğraflı-Görüntülü)

***

