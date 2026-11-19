(ANTALYA) – Türkiye ve Avustralya'da yapılan kamuoyu araştırmasına göre, Türkiye'de katılımcıların yüzde 77'si hükümetin iklim değişikliği konusunda daha fazla çaba göstermesini istiyor. Güneş enerjisini olumlu karşılayanların oranı yüzde 93 olurken, yüzde 57'lik kesim COP31'i hiç duymadığını veya duyup duymadığından emin olmadığını belirtti.

Dezenformasyona Karşı İklim Eylemi (Climate Action Against Disinformation–CAAD) tarafından yaptırılan araştırma, Türkiye ve Avustralya'da iklim değişikliğine, enerji kaynaklarına ve COP31'e ilişkin kamuoyu görüşlerini inceledi.

Çevrimiçi araştırmaya Türkiye'den 2 bin 5, Avustralya'dan 2 bin 4 olmak üzere toplam 4 bin 9 kişi katıldı. Saha çalışması 3-12 Kasım'da gerçekleştirildi. Verileri Oslo merkezli araştırma şirketi Norstat toplarken, analiz ve rapor yazımını İstanbul merkezli Synesis Agora yaptı.

TÜRKİYE'DE GÜNEŞ ENERJİSİNE YÜZDE 93 DESTEK

Araştırmaya göre, her iki ülkede de katılımcıların çoğunluğu iklim değişikliğinin ülke ve hane ekonomilerini olumsuz etkilediğini düşünüyor. Güneş enerjisini olumlu karşılayanların oranı Türkiye'de yüzde 93, Avustralya'da yüzde 83 olarak belirlendi. Kömür, iki ülkede de en az desteklenen enerji kaynağı oldu.

Türkiye'de katılımcıların yüzde 57'si, Avustralya'da ise yüzde 68'i COP31'i hiç duymadığını veya duyup duymadığından emin olmadığını söyledi. Avustralya'daki katılımcıların yüzde 82'si zirveye ilişkin hiç ya da çok az haber gördüğünü belirtti.

Raporun yazarlarından Ali Karakaş, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Sessizliğin nedeni toplum değil. COP31'den haberi olmayanlar arasında bile, Türkiye'deki katılımcıların yüzde 62'si, Avustralya'da ise yüzde 44'ü, iklim değişikliğinin ülkelerini nasıl etkilediğine dair daha fazla haber almak istiyor."

"EKSİK OLAN GÜÇLÜ LİDERLİK"

Raporun diğer yazarı Ebru Şener, iklim değişikliğinin hane bütçelerini zorladığını ve her iki toplumun hükümetlerden daha fazla iklim eylemi beklediğini belirterek, "Eksik olan güçlü liderlik; liderler sessiz kaldığında, medya da haberleştirecek konu bulmakta zorlanıyor ve haberler insana ulaşamıyor" ifadelerini kullandı.

Araştırmada, Türkiye'de bu konuda görüş belirtenlerin yüzde 51'inin, Avustralya'da ise yüzde 64'ünün iklim dezenformasyonunun kasıtlı ve örgütlü biçimde yapıldığını düşündüğü aktarıldı.

İklim değişikliğiyle mücadele için ilave vergi ödemeye hazır olduğunu söyleyenlerin Türkiye'de yüzde 37'sinin, Avustralya'da yüzde 39'unun çevresindeki insanların aynı görüşü paylaşmadığını düşündüğü belirtildi.

"DEZENFORMASYON, YAYGIN BİR ŞÜPHECİLİK VARMIŞ GİBİ YANLIŞ BİR İZLENİM YARATIYOR"

CAAD Genel Koordinatörü Dana Schran, araştırmanın sonuçlarına ilişkin şunları kaydetti:

"Bu çalışma, iklim dezenformasyonunun temel aldatmacalarından birini gözler önüne seriyor: Halk, iklim bilimine sırtını dönmüyor. Dezenformasyon, toplumda iklim konusunda yaygın bir şüphecilik varmış gibi yanlış bir izlenim yaratıyor. Bu da politika yapıcıların kamuoyu desteğinden şüpheye düşmesini ve daha güçlü adımlar atmaktan kaçınmasını kolaylaştırıyor."

Hükümetlere dezenformasyonla mücadele çağrısında bulunan Schran, "Hükümetler, bilgi bütünlüğünün, etkili iklim eylemi için vazgeçilmez olduğunu kabul etti. Şimdi bu kabulün gereğini yerine getirmeli ve iklim eylemini baltalayan dezenformasyonla mücadele etmeliler" dedi.

ÜMİT ŞAHİN: "BU, İKLİMİ UMURSAMAYAN BİR TOPLUM DEĞİL"

İstanbul Politikalar Merkezi İklim Değişikliği Çalışmaları Koordinatörü Ümit Şahin de araştırmayı şöyle değerlendirdi:

"Türkiye BM iklim zirvesine ev sahipliği yapıyor, ancak halkın yarısından fazlası zirveyle ilgili ya çok az haber gördüğünü ya da hiç görmediğini söylüyor. Bu, iklimi umursamayan bir toplum değil: Halkın yüzde 77'si hükümetin daha fazlasını yapmasını istiyor, yüzde 52'si ise etkili bir iklim politikası için ek vergi ödemeye razı. Bu kamuoyu araştırması, toplumda iklim bilimine karşı bir tepki olmadığını gösteriyor. İklim dezenformasyonu bu haber boşluğundan besleniyor. Politika yapıcıların bunu yanlış okuması da daha güçlü iklim adımları atmalarının önüne geçiyor."