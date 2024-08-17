Türkiye'de Orman Yangınları Devam Ediyor - Son Dakika
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Türkiye'de Orman Yangınları Devam Ediyor

Türkiye\'de Orman Yangınları Devam Ediyor

Türkiye'nin birçok ilinde süren orman yangınlarına gece boyunca müdahale edildi. İzmir, Bolu, Manisa, Aydın, Karabük ve Muğla'da yerleşim bölgelerini tehdit eden yangınlar sebebiyle tahliyeler devam ediyor.

17.08.2024 06:21
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(ANKARA)- Türkiye geceyi orman yangınlarıyla geçirdi. NASA Yangın Haritası verilerine göre İzmir'de 941, Manisa'da bin 498 ve Bolu'da iki bin 580 hektar alan yangından etkilendi.

Türkiye'nin birçok ilinde orman yangınları sürüyor. İzmir, Bolu, Manisa, Aydın, Karabük ve Muğla'daki orman yangınlarına gece boyunca havadan ve karadan müdahale edildi. Türkiye'nin 5 ilinde süren yangınlarda son durumu açıklayan Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), müdahale çalışmalarının aralıksız sürdüğünü fakat yerleşim bölgelerini tehdit eden yangınlar sebebiyle yurttaşları tahliye etmeye devam ettiklerini duyurdu. AFAD açıklamasına göre İzmir, Aydın, Bolu, Muğla ve Manisa'daki orman yangınlarında tedbir amaçlı 3 bin 583 kişi tahliye edildi.

Orman yangınları uydu görüntülerine de yansıdı. NASA verilerine göre İzmir'de 941, Manisa'da bin 498 ve Bolu'da iki bin 580 hektar alan yangından etkilendi.Yangın Haritası verilerinde 3 ilde toplam 5019 hektar alanın yangından etkilendiği görüldü.

Kaynak: ANKA

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