Türkiye'de Sendikalaşma Oranı Yüzde 14,8 - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Türkiye'de Sendikalaşma Oranı Yüzde 14,8

Türkiye'de temmuz ayı itibarıyla 16 milyon 973 bin 613 işçiden 2 milyon 512 bin 332'si sendikalara üye oldu. Sendikalaşma oranı yüzde 14,8 olarak belirlendi. Türk Metal en fazla üyeye sahip sendika oldu.

24.07.2024 14:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'de bu yıl temmuz itibarıyla 16 milyon 973 bin 613 işçiden 2 milyon 512 bin 332'sinin sendikalara üyeliği bulunurken, sendikalaşma oranı yüzde 14,8 oldu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının "6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu Gereğince İşkollarındaki İşçi Sayıları ve Sendikaların Üye Sayılarına İlişkin 2024 Temmuz Ayı İstatistikleri Hakkında Tebliğ"i, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 16 milyon 973 bin 613 işçiden 2 milyon 512 bin 332'sinin sendikalara üyeliği bulunuyor. Ocak ayına kıyasla sendikalı işçisi sayısı, 16 bin 909 (yüzde 0,68) kişi artarken, sendikalaşma oranı yüzde 14,8 oldu.

Türk Metal 295 bin 192 işçiyle en fazla üyeye sahip sendika olurken, bunu 275 bin 317 üyeyle Hizmet-İş, 211 bin 657 üyeyle Öz Sağlık-İş, 161 bin 764 üyeyle Genel-İş, 136 bin 998 üyeyle Belediye-İş, 130 bin 487 üyeyle Tez Koop-İş ve 118 bin 557 üyeyle Koop-İş izledi.

Tebliğde yer alan 20 iş kolu arasında en fazla işçinin bulunduğu iş kolu, 4 milyon 276 bin 941 kişiyle "ticaret, büro, eğitim ve güzel sanatlar" oldu. Bunu 1 milyon 993 bin 451 işçiyle "metal" ve 1 milyon 779 bin 93 işçiyle "inşaat" iş kolu izledi.

Kaynak: AA

Sendika, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye'de Sendikalaşma Oranı Yüzde 14,8 - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis’teki protestolara sert çıktı: Biz bu şımarıklığa boyun eğmeyiz Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'teki protestolara sert çıktı: Biz bu şımarıklığa boyun eğmeyiz
13:57 Bakan Tunç’tan Bahçeli’nin “Köpeklere karşı uygulanacak yanlışın karşısında oluruz“ sözlerine yanıt Bakan Tunç'tan Bahçeli'nin "Köpeklere karşı uygulanacak yanlışın karşısında oluruz" sözlerine yanıt
12:54 Erdoğan CHP’li belediyelere resti çekti: Bakanlığımız borçların tahsiline başlayacak Erdoğan CHP'li belediyelere resti çekti: Bakanlığımız borçların tahsiline başlayacak
12:06 Milli Eğitim Bakanı Tekin: Mevzuata uymayan Fransız okullarına işlem yapılacak Milli Eğitim Bakanı Tekin: Mevzuata uymayan Fransız okullarına işlem yapılacak
10:10 Yargıtay kararını verdi Türkiye’nin dev havayolu şirketi Atlasglobal resmen iflas etti Yargıtay kararını verdi! Türkiye'nin dev havayolu şirketi Atlasglobal resmen iflas etti
14:11 İngilizlerden Jose Mourinho için olay sözler: Aşağılanmaktan kıl payı kurtuldu İngilizlerden Jose Mourinho için olay sözler: Aşağılanmaktan kıl payı kurtuldu
14:06 Bir haftada 1 milyon sterlin kazanan Dua Lipa, İngiltere’nin en zengin ünlüleri arasına girdi Bir haftada 1 milyon sterlin kazanan Dua Lipa, İngiltere'nin en zengin ünlüleri arasına girdi
12:58 Erdoğan: Kimse bize merhamet dersi vermeye kalkmasın, Meclis tatile girmeden meseleyi çözeceğiz Erdoğan: Kimse bize merhamet dersi vermeye kalkmasın, Meclis tatile girmeden meseleyi çözeceğiz
12:44 Galatasaray, Wendel transferinden vazgeçti Galatasaray, Wendel transferinden vazgeçti
12:27 Şeyma Subaşı’dan bomba İtiraf: Yine aşık oldum Şeyma Subaşı'dan bomba İtiraf: Yine aşık oldum
11:47 Nepal’de bir yolcu uçağının pistten çıkıp patlaması sonucu 18 kişinin öldüğü korkunç uçak kazasına ait görüntüler yayınlandı Nepal'de bir yolcu uçağının pistten çıkıp patlaması sonucu 18 kişinin öldüğü korkunç uçak kazasına ait görüntüler yayınlandı
11:39 Hakkari’de teröristler tarafından tuzaklanan mayına basan çoban yaşamını yitirdi Hakkari'de teröristler tarafından tuzaklanan mayına basan çoban yaşamını yitirdi
11:34 Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri transferini KAP’a bildirdi Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri transferini KAP'a bildirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.07.2024 14:51:26. #1.11#
SON DAKİKA: Türkiye'de Sendikalaşma Oranı Yüzde 14,8 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement