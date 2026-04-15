Türkiye'de Trafik Kazaları: İlk Çeyrek Verileri - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Türkiye'de Trafik Kazaları: İlk Çeyrek Verileri

15.04.2026 11:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2023'ün ilk 3 ayında Türkiye'de 168 bin 533 trafik kazası meydana geldi; 561 ölü, 87 bin yaralı.

Türkiye genelinde bu yıl ocak, şubat ve mart aylarında meydana gelen 168 bin 533 trafik kazasında 561 kişi hayatını kaybetti, 87 bin 695 kişi yaralandı.

AA muhabirinin İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı verilerinden derlediği bilgilere göre, polis ve jandarma sorumluluk bölgelerinde bu yılın ilk 3 ayında toplam 168 bin 533 trafik kazası meydana geldi.

Polis sorumluluk bölgesinde ilk çeyrekte 157 bin 195 trafik kazası kayıtlara geçti. Bu kazaların 136 bin 543'ü yerleşim yeri sınırları içinde gerçekleşti.

Jandarma sorumluluk bölgesinde ise 3 bin 49'u yerleşim yeri içinde olmak üzere toplam 11 bin 338 trafik kazası meydana geldi.

"Sürücü hataları" kazalara neden olan unsurların başında

Türkiye genelinde ilk çeyrekte meydana gelen kazaların 475'i ölümlü, 60 bin 167'si yaralanmalı, 107 bin 891'i ise maddi hasarlı olarak kayıtlara geçti.

Polis bölgesindeki kazalarda 420 kişi, jandarma bölgesindeki kazalarda ise 141 kişi olmak üzere toplam 561 kişi yaşamını yitirdi.

Yaralı sayısı ise polis bölgesinde 78 bin 313, jandarma bölgesinde 9 bin 382 olmak üzere toplam 87 bin 695 kişi olarak gerçekleşti.

Trafik kazalarına neden olan unsurların başında "sürücü hataları" yer aldı. Sürücülerde en sık görülen hatalar, araç hızını yol, hava ve trafiğin gerektirdiği şartlara uydurmamak, kavşak ve geçitlerde geçiş önceliğine uymamak ve şerit izleme kurallarına riayet etmemek olarak sıralandı.

En çok kaza İstanbul'da, en az kaza Bayburt'ta

Polis ve jandarma bölgelerindeki verilere göre, yılın ilk çeyreğinde Türkiye genelinde en fazla trafik kazasının yaşandığı il İstanbul oldu.

Toplam 27 bin 181 kazanın meydana geldiği İstanbul'u 25 bin 435 kaza ile Ankara, 10 bin 653 kaza ile İzmir takip etti.

En az kazanın yaşandığı il ise 77 kaza ile Bayburt olarak belirlendi. Bayburt'u 128 kaza ile Kilis, 130 kaza ile Ardahan izledi.

Kaynak: AA

Trafik Kazaları, Yerel Haberler, Güvenlik, Türkiye, Trafik, Ulaşım, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye'de Trafik Kazaları: İlk Çeyrek Verileri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.04.2026 12:35:25. #7.12#
SON DAKİKA: Türkiye'de Trafik Kazaları: İlk Çeyrek Verileri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.