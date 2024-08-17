Türkiye'deki yangınlar kontrol altına alınmaya çalışılıyor

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AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Türkiye'nin farklı yerlerinde devam eden yangınları kontrol altına almak için çalışmaların havadan ve karadan devam ettiğini açıkladı.

AFAD tarafından paylaşılan bilgilere göre, Türkiye'nin farklı yerlerinde devam eden yangınlara müdahale çalışmalarının devam ettiği belirtildi. İzmir, Aydın, Bolu, Muğla ve Manisa'daki yangınlara müdahale çalışmalarında 90 hava aracı, 4 bin 717 personel ve 1218 araç görev alıyor. Tedbir amacıyla ise 3 bin 583 vatandaşın tahliyesi gerçekleştirildi. İzmir'de devam eden yangın nedeniyle ise bölgeye 2 bin 489 personel ve 258 araç ile 604 iş makinesi sevk edildi. Yangının yerleşim yerlerine yakın olması sebebiyle 8 farklı yerleşim yerinde 900 kişi ise tedbir amacıyla tahliye edildi.

Bolu Göynük'teki yangına ise 986 personel, 384 araç ve 371 iş makinesi ile müdahale çalışmaları devam ediyor. 4 farklı yerleşim yerindeki toplam 413 vatandaş ise tedbir amaçlı güvenli alanlara nakledildi.

Manisa Gördes'teki yangında 583 personel, 149 araç ve 121 iş makinesi ile kontrol altına alma çalışmaları aralıksız sürdürülüyor. Manisa'da ise 1190 kişinin güvenli alanlara tahliyesi gerçekleştirildi.

Aydın Bozdoğan yangınına 35 personel, 10 araç ve 12 iş makinesi ile müdahale çalışmaları devam ediyor. Tedbir amaçlı 3 farklı yerleşim yerindeki 550 vatandaşın güvenli alanlara tahliyesi gerçekleştirildi.