Türkiye'de Şubat'ta Kaynağı Belirsiz Para Çıkışı 23 Ayın Zirvesinde

İran savaşı başlamadan hemen önce Şubat ayında Türkiye'den yüksek seviyede kaynağı belirsiz para çıkışı dikkat çekti. Ağustos 2023'te devreye alınan altın ithalatında kota uygulaması sonrasında yüksek seyreden çıkışlar, Şubat'ta 23 ayın zirvesini gördü. Merkez Bankası'nın (TCMB) yayımladığı ödemeler dengesi verilerine göre, 'net hata ve noksan' kalemi, Şubat 2026'da 6,5 milyar dolarlık çıkışa işaret etti.

Net hata ve noksan kaleminde çıkış, son 12 ayda 21,4 milyar dolar, kota uygulamasının devrede olduğu son 30 ayda ise birikimli olarak 36,4 milyar dolar oldu. Son 12 ayda 35,5 milyar dolarlık cari açık da hesaba katıldığında, kaynağı belirsiz para çıkışıyla birlikte toplamda 57 milyar dolarlık finansman ihtiyacı ortaya çıktı. Kota uygulamasının öncesindeki 30 aya bakıldığında ise veriler, 35 milyar dolarlık kaynağı belirsiz para girişine işaret etti.

Mayıs 2023 seçimleri öncesinde finansal çalkantı ile birlikte altın ithalatı patlama yapmış, seçim sonrasında Ağustos 2023'te altına kota uygulaması devreye alınmıştı. Altına kota uygulaması sonrasında altın fiyatlarında yurt içi ile yurt dışı arasında fark tarihi zirvelere yükselmiş, bu gelişme de altın kaçakçılığının patlamasına neden olmuş, uzmanlar net hata ve noksan kalemindeki yüksek çıkışlarda bu durumun etkili olabileceğine işaret etmişlerdi. Bu gelişmeler üzerine TCMB, geçen sene ekim ortasında yurt içi madenlerden altın alımını durdurdu ve bu adımın ardından altında yurt dışı ile fiyat farkı azaldı.