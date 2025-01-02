Türkiye'den Suriye'ye Net Mesaj: Terör Örgütlerine Yer Yok

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, Suriye'de terör örgütlerine yer olmadığını, bu duruma yeni Suriye yönetimi ile Türkiye'nin müsaade etmeyeceği yönündeki kararlılığın tam ve kesin olduğunu vurguladı.

MSB kaynakları, Bakanlık'ta düzenlenen basın bilgilendirme toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'ye yeni dönemde ne tür destek sağlayacağına dair sorulara ilişkin kaynaklar şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleri doğrultusunda, Suriye'deki devlet organlarının işler hale gelmesi sonrasında, iki ülke arasında stratejik ilişkiler kurulması ve çeşitli alanlarda işbirlikleri tesis edilmesine yönelik muhataplarımızla görüşüyoruz. Görüşmeler sonrasında tespit edilecek ihtiyaçlar doğrultusunda hazırlanacak yol haritasına göre gerekli destek verilecektir. Savunma ve güvenlik alanlarındaki işbirliği, sadece güvenliğimizin pekiştirilmesi değil, aynı zamanda bölgesel barış ve huzurun tesis edilmesi adına kritik öneme sahiptir. Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye halkının yanında durmaya ve bu geçiş sürecinde de kendi görev alanına giren hususlarda destek olmaya devam edecektir."

İdlib bölgesindeki gözlem noktaları

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, İdlib bölgesinde bulunan gözlem noktalarının kapatılması veya azaltılması yönünde bir çalışma olup olmadığına ilişkin soruyu, "Geniş ve dinamik bir saha olan bölgede sürekli yeni gelişmeler olmakta ve bunlar yakından takip edilmektedir. Türk Silahlı Kuvvetleri olarak gelişen durumlara göre değerlendirmeler yapılarak planlar sürekli güncellenmektedir. Bu kapsamda kuvvet kaydırılması veya ihtiyaç duyulabilecek diğer hususlara yönelik tedbirler alınmaktadır." şeklinde cevapladı.

Fırat'ın doğusu

Bakanlık kaynakları, Fırat'ın doğusundaki son duruma ilişkin sorulara da şu yanıtı verdi:

"Bölgede SMO ile terör örgütü PKK/PYD/YPG/SDG arasında çatışmalar devam etmekte. Bu kapsamda, terörle mücadeleden taviz vermeden, Suriye'nin toprak bütünlüğü, siyasi birliği, güvenlik ve istikrarının sağlanması için muhataplarımızla yakın işbirliği ve koordinasyon içerisinde olmaya devam edeceğiz. TSK olarak Suriye'de 'az laf çok iş' prensibiyle hareket ediyoruz. Yeni dönemde Suriye'de terör örgütlerine yer olmadığını, buna ne yeni Suriye yönetiminin ne de bizim müsaade etmeyeceğimiz yönündeki kararlılığımızın tam ve kesin olduğunu bir kez daha vurguluyoruz."

(Bitti)