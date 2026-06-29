Türkiye'den Suudi Arabistan'a Taziye

Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan'ın Ras Tanura şehrinde dün yaşanan helikopter kazasında hayatını kaybedenler için taziye dileğinde bulundu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Ras Tanura şehrinde dün meydana gelen helikopter kazasında yaşanan can kayıplarından derin üzüntü duyulduğu belirtilerek, "Bu elim kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyor, yakınlarına ve Suudi Arabistan halkına taziyelerimizi sunuyoruz." ifadesine yer verildi.

Suudi Arabistan'da ulusal petrol şirketi Aramco'ya ait helikopterin Ras Tanura'da düşmesi sonucu 14 kişi hayatını kaybetmişti.