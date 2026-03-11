Türkiye-Fransa İkili Ticaret Görüşmesi

TİCARET Bakanı Bolat, Fransa Dış Ticaret ve Ekonomik Çekicilikten Sorumlu Delege Bakan Nicolas Forissier ile bir video konferans görüşmesi gerçekleştirdi.

Bakan Bolat sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Fransız Bakan Sayın Nicolas Forissier ile 17 Şubat 2026 tarihinde İstanbul'da başarıyla gerçekleştirdiğimiz Türkiye-Fransa JETCO VIII. Dönem Toplantısı ve beraberinde gerçekleştirdiğimiz İş İnsanları Yuvarlak Masa Toplantısının sonuçlarını etraflıca değerlendirdik. Sayın Forissier ile ikili ticaret ve yatırım ilişkilerimizin yanı sıra Gümrük Birliği'nin güncellenmesi, yeşil dönüşüm, döngüsel ve dijital ekonomi, iş insanlarımızın vize ve çalışma izni temin süreçlerinin kolaylaştırılması gibi AB konularında mevcut iş birliğimizin daha da geliştirilmesi gibi önem arz eden konu başlıklarını görüştük. Bu kapsamda Sayın Forissier'e, AB'nin 'Sanayi Hızlandırma Yasası' taslağına ilişkin görüş ve değerlendirmelerimizi aktardık; AB ile yürüttüğümüz yapıcı diyalog sonucunda, Sanayi Hızlandırma Yasası taslağında 'AB menşei' şartının Gümrük Birliği çerçevesinde Türkiye'yi de kapsayacak şekilde yasal zeminin teyit edilmesini memnuniyetle karşıladığımızı ifade ettik" dedi.

'DIŞ TİCARET HACMİ 24,1 MİLYAR DOLARA YÜKSELDİ'

Mevkidaşına otomotiv sektöründeki taslakta uygulamaya ilişkin mevcut belirsizliklerin giderilmesine yönelik beklentileri de dile getiren Bolat, "Bu kapsamda, kamu alımları ile kurumsal araçlara yönelik kamu destekleri bakımından AB'de montaj ve üretimi önceleyen hükümlere özellikle dikkat çektik. Bu itibarla, 'AB menşei' şartının Gümrük Birliği kapsamında Türkiye'deki üretimi kapsayacak şekilde ele alınmasının, yalnızca ülkemiz açısından değil, AB otomotiv değer zincirinin uzun vadeli rekabetçiliği bakımından da kritik önemde olduğunu vurguladık. Fransız Bakan Sayın Forissier ile Türkiye–Fransa ekonomik ortaklığını 'kazan-kazan' ilkesi çerçevesinde bir üst seviyeye taşıma konusunda karşılıklı mutabakata vardık. AB'nin ikinci en büyük ekonomisi olan Fransa, Türkiye'nin AB içerisinde hem ihracat hem de ithalat açısından en önemli partnerlerinden biri konumundadır. Türkiye ile Fransa arasındaki ikili ticaret hacminin 2025 yılında tarihinin en yüksek seviyesi olan 24 milyar dolara ulaştığını ve 2024 yılı itibarıyla Fransa'nın Türkiye'deki doğrudan yatırım stokunun 8 milyar doları aştığını görmekten memnuniyet duyuyoruz" ifadelerini kullandı.