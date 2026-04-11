Göç İdaresi Başkanı Kök: Türkiye, göç yönetiminde küresel örnek model sunuyor
Göç İdaresi Başkanı Kök: Türkiye, göç yönetiminde küresel örnek model sunuyor

11.04.2026 16:33
Göç İdaresi Başkanı Hüseyin Kök, Türkiye'nin göç politikalarının hukuk ve insan hakları çerçevesinde nasıl bir model oluşturduğunu ve gelecekteki stratejileri hakkında bilgi verdi. Düzensiz göçle mücadeledeki başarıları ve dijitalleşme adımları vurgulandı.

Göç İdaresi Başkanı Hüseyin Kök, Göç İdaresi Başkanlığının kuruluşunun 13. yıl dönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, Türkiye'nin göç yönetiminde küresel ölçekte örnek bir model ortaya koyduğunu söyledi. Kök, Türkiye'nin göç politikalarını hukuk, insan hakları ve milli menfaatler çerçevesinde bütüncül bir yaklaşımla sürdürdüğünü belirterek, insan haklarını gözeten, kamu düzeni ve güvenliğini önceleyen bir model geliştirildiğini ifade etti.

Düzensiz göçle mücadelede insan odaklı ve kararlı bir duruş sergilendiğini vurgulayan Kök, 2021-2025 Strateji Belgesi hedeflerinin yüzde 100 başarıyla tamamlandığını ve 2026-2030 Strateji Belgesi ile daha büyük bir ivme kazanılacağını belirtti. Sınır yönetiminde entegre bir dönüşüm yaşandığını, Ulusal Koordinasyon ve Ortak Risk Analiz Merkezi (UKORAM) ile düzensiz göç hareketlerinin etkin analiz edildiğini kaydetti.

Düzenli göç yönetiminde dijitalleşmeye büyük önem verildiğini söyleyen Kök, GÖÇBİL uygulaması ve e-İkamet sistemi gibi araçlarla işlemlerin hızlandırıldığını aktardı. Uluslararası öğrenciler için yeni kolaylıklar sunulduğunu, Ahıska Türklerinin iskan süreçlerinin tamamlandığını ve gönüllü geri dönüşlerin uluslararası standartlara uygun şekilde yürütüldüğünü belirtti.

Kök, kuruluşun 13. yılında edinilen tecrübe ve güçlü kurumsal kapasiteyle, hem vatandaşların huzurunu hem de yabancıların haklarını gözeten bir göç yönetimi anlayışını sürdürmeye kararlı olduklarını ifade ederek, Türkiye'nin göç yönetimindeki model olma vizyonunu daha da ileri taşıyacaklarını vurguladı.

