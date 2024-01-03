 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Türkiye, Güney Afrika'nın İsrail'e yapılan başvurusunu memnuniyetle karşılıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Türkiye, Güney Afrika'nın İsrail'e yapılan başvurusunu memnuniyetle karşılıyor

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Güney Afrika'nın, 'Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi' kapsamındaki yükümlülüklerin ihlaline ilişkin İsrail aleyhine Uluslararası Adalet Divanı'na yaptığı başvurunun memnuniyetle karşılandığını belirtti. Keçeli, İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği saldırıların cezasız kalmaması ve sorumlularının uluslararası hukuk önünde hesap vermeleri gerektiğini vurguladı. Türkiye, Uluslararası Adalet Divanı'nın İsrail'e yönelik saldırıları durdurmasını içeren bir geçici tedbir kararı almasını bekliyor ve bu kararın uygulanmasını takip edecektir.

Türkiye, Güney Afrika\'nın İsrail\'e yapılan başvurusunu memnuniyetle karşılıyor
03.01.2024 - 15:10,
Abone Ol

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Güney Afrika'nın, "Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi" kapsamındaki yükümlülüklerin ihlaline ilişkin İsrail aleyhine Uluslararası Adalet Divanı'na yaptığı başvurunun memnuniyetle karşılandığını belirtti.

Sözcü Keçeli, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "İsrail'in üç aya yakın süredir Gazze'de büyük çoğunluğunu kadın ve çocukların oluşturduğu 22 bini aşkın Filistinli sivili katletmesinin hiçbir şekilde cezasız kalmaması ve bunun sorumlularının uluslararası hukuk önünde hesap vermeleri gerekmektedir." ifadesini kullandı.

Bu sürecin mümkün olan en kısa sürede tamamlanmasının temenni edildiğini vurgulayan Keçeli, şunları kaydetti:

"Keza, yapılan bu başvuru uyarınca, Uluslararası Adalet Divanı'nın İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını durdurmasını içeren bir geçici tedbir kararı alması beklenmektedir. Türkiye bu kararın uygulanmasının da takipçisi olacaktır.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin, 1948 tarihli 'Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi' kapsamındaki yükümlülüklerin ihlaline ilişkin olarak, İsrail aleyhine Uluslararası Adalet Divanı'na yaptığı başvuruyu memnuniyetle karşılıyoruz."

Kaynak: AA
YORUMLAR

Güney Afrika, İsrail, İnsan Hakları, Dış Politika, Uluslararası İlişkiler, Hukuk, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye, Güney Afrika'nın İsrail'e yapılan başvurusunu memnuniyetle karşılıyor - Son Dakika


15:24
Polat çiftinin avukatı konuştu: Yeni atanan savcının, müvekkillerimi 2 günde çıkarması lazım Polat çiftinin avukatı konuştu: Yeni atanan savcının, müvekkillerimi 2 günde çıkarması lazım
15:22
Yönetimin kararı net! Premier Lig devi yıldız futbolcu için İstanbul'a geliyor Yönetimin kararı net! Premier Lig devi yıldız futbolcu için İstanbul'a geliyor
14:53
İran'da Kasım Süleymani'nin mezarı yakınında art arda 2 patlama: 73 kişi hayatını kaybetti, 170 kişi yaralandı İran'da Kasım Süleymani'nin mezarı yakınında art arda 2 patlama: 73 kişi hayatını kaybetti, 170 kişi yaralandı
14:52
Interpol'un kırmızı bültenle aradığı İran uyruklu dolandırıcı, İzmir'de yakalandı Interpol'un kırmızı bültenle aradığı İran uyruklu dolandırıcı, İzmir'de yakalandı
14:32
İttifak yapacaklar mı? HÜDAPAR, 31 Mart yerel seçimleri için kararını açıkladı İttifak yapacaklar mı? HÜDAPAR, 31 Mart yerel seçimleri için kararını açıkladı
14:29
Mesut Özil'den Fenerbahçelileri delirtecek hareket Mesut Özil'den Fenerbahçelileri delirtecek hareket
14:10
Sakarya'da katliam gibi kazaya neden olan sis bulutunun uydu fotoğrafı ortaya çıktı Sakarya'da katliam gibi kazaya neden olan sis bulutunun uydu fotoğrafı ortaya çıktı
14:03
90 saniyede 379 kişi nasıl tahliye edildi? Alev topuna dönen Japon uçağının içinden görüntüler geldi 90 saniyede 379 kişi nasıl tahliye edildi? Alev topuna dönen Japon uçağının içinden görüntüler geldi

Son Dakika
15:24 Polat çiftinin avukatı konuştu: Yeni atanan savcının, müvekkillerimi 2 günde çıkarması lazım
15:22 Yönetimin kararı net! Premier Lig devi yıldız futbolcu için İstanbul'a geliyor
14:53 İran'da Kasım Süleymani'nin mezarı yakınında art arda 2 patlama: 50 kişi hayatını kaybetti
14:52 Interpol'un kırmızı bültenle aradığı İran uyruklu dolandırıcı, İzmir'de yakalandı
14:32 İttifak yapacaklar mı? HÜDAPAR, 31 Mart yerel seçimleri için kararını açıkladı
14:29 Mesut Özil'den Fenerbahçelileri delirtecek hareket
14:10 Sakarya'da katliam gibi kazaya neden olan sis bulutunun uydu fotoğrafı ortaya çıktı
14:03 90 saniyede 379 kişi nasıl tahliye edildi? Alev topuna dönen Japon uçağının içinden görüntüler geldi
13:51 Yönetmen Sadullah Celen hayatını kaybetti
13:37 Beyrut suikastı İran'ı da ayaklandırdı: İsrail'in eylemleri bölge ülkeleri için de büyük tehdit
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2024 16:15:28. #1.11#
SON DAKİKA: Türkiye, Güney Afrika'nın İsrail'e yapılan başvurusunu memnuniyetle karşılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement