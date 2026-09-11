Türkiye ile Bulgaristan yeni gümrük kapısı için çalışmalarda mutabık kaldı - Son Dakika
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Türkiye ile Bulgaristan yeni gümrük kapısı için çalışmalarda mutabık kaldı

Türkiye ile Bulgaristan yeni gümrük kapısı için çalışmalarda mutabık kaldı
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Türkiye ile Bulgaristan, Kapıkule/Kapitan Andreevo-Kuzey Gümrük Kapısı Projesi'nin hızla hayata geçirilmesi için hukuki ve teknik altyapı çalışmalarını koordineli yürütme konusunda anlaştı. 10 Eylül'de Edirne'nin Kapıkule bölgesinde yapılan toplantıda, yeni kapının bölgesel bağlantısallığı güçlendireceği değerlendirildi.

(ANKARA) - Türkiye ile Bulgaristan, Kapıkule/Kapitan Andreevo-Kuzey Gümrük Kapısı Projesi'nin hızla hayata geçirilmesi amacıyla gerekli hukuki ve teknik altyapı çalışmalarının koordineli şekilde yürütülmesi konusunda mutabakata vardı.

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Türkiye ile Bulgaristan arasında Kapıkule ve Kapitan Andreevo gümrük kapılarındaki yoğunluğun azaltılması amacıyla açılması planlanan yeni gümrük kapısına ilişkin çalışmalar kapsamında, 10 Eylül'de Edirne'nin Kapıkule bölgesinde toplantı düzenlendi.

Toplantıya, Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak başkanlığındaki Türkiye heyeti ile Bulgaristan İçişleri Bakanı Ivan Demerdzhiev başkanlığındaki Bulgaristan heyeti ve Bulgaristan Ulusal Gümrükler Ajansı Başkanı Nikolay Shushkov katıldı.

Toplantıda, iki ülke arasındaki ticaret ve yatırım ilişkilerinin olumlu seyrinden duyulan memnuniyet dile getirildi. Kapıkule/Kapitan Andreevo-Kuzey Gümrük Kapısı Projesi'nin hızla hayata geçirilmesi amacıyla gerekli hukuki ve teknik altyapı çalışmalarının koordineli şekilde yürütülmesi konusunda mutabakata varıldı.

Türkiye ile Bulgaristan'ın Kalkınma Yolu ve Orta Koridor üzerindeki stratejik konumlarına dikkatin çekildiği toplantıda, açılması planlanan yeni gümrük kapısının bölgesel bağlantısallığı güçlendireceği ve iki ülke arasındaki iş birliğini daha ileri bir seviyeye taşıyacağı değerlendirildi.

Toplantının ardından Uçarmak, Demerdzhiev ve Shushkov, beraberlerindeki heyetlerle yeni gümrük kapısının inşa edileceği alanda incelemelerde bulundu. Heyetler, gümrük kapısının inşası için yapılması gereken çalışmaları değerlendirdi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Türkiye ile Bulgaristan yeni gümrük kapısı için çalışmalarda mutabık kaldı - Son Dakika

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