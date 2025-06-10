Türkiye, INDO Defence 2025 Fuarı'nda

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) liderliğindeki Türk savunma sanayisi firmaları, 11-14 Haziran'da Endonezya'nın Cakarta şehrinde düzenlenecek INDO Defence 2025 fuarına katılacak.

SSB'nin açıklamasına göre, Güneydoğu Asya'nın en büyük savunma sanayisi fuarlarından INDO Defence 2025, Endonezya Savunma Bakanlığını ev sahipliğinde "küresel barış ve istikrar için savunma ortaklıkları" temasıyla gerçekleştirilecek.

Dört gün boyunca devam edecek etkinliğe, Güneydoğu Asya ülkeleri başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından resmi delegasyonların ve savunma sanayisi üreticilerinin katılımı bekleniyor.

Fuara en fazla firmayla katılım sağlayan ülke Türkiye

INDO Defence 2025'e SSB liderliğinde, Savunma ve Havacılık Sanayii İhracatçıları Birliği (SSI) desteğiyle, 29 Türk savunma sanayisi firması katılacak.

Bu rakam ile Türkiye, 32 ülkenin milli pavyon ile katılım sağladığı fuarda, en yüksek katılımı gerçekleştiren ülke olacak.

Fuara Türkiye'den 3E Elektro Optik Sistemler, ABRAMAK, Aeromac, Anova, Armelsan, ASELSAN, Assan, Baykar, Efor Global, ELSİS, Garanti Giyim, HAVELSAN, Karmetal, Kayacı Savunma, Koluman, MKE, Nurol Makina, Repkon, ROKETSAN, Sarsılmaz, SDT, Sensorsan, STM, TAIS, Timsan, Transvaro, TURMAKS, TUSAŞ ve YONTECH (Yonca Teknik) katılacak.

60 ülkeden 1157 şirketin toplamda 70 bin metrekare alanda ürün ve sistemlerini sergileyeceği fuara, 40 bini aşkın profesyonel ziyaretçinin katılımı bekleniyor.

Fuar süresince Türk savunma sanayisi firmalarının ürettiği çeşitli insansız kara ve hava araçları, zırhlı araç platformları, silah sistemleri, deniz sistemleri, elektronik sistemler, mühimmat, simülatörler ve lojistik destek ürünleri katılımcıların beğenisine sunulacak. Ayrıca ileri teknolojik kabiliyetler hakkında bilgiler aktarılacak ve işbirliği fırsatları değerlendirilecek.