Türkiye, Irak'taki Yeni Hükümeti Destekliyor

14.05.2026 22:27
Dışişleri Bakanlığı, Ali Zeydi liderliğindeki yeni Irak hükümetinin güvenoyu almasını memnuniyetle karşıladı.

(ANKARA) - Dışişleri Bakanlığı, Irak'ta Ali Zeydi başkanlığındaki yeni hükümetin güvenoyu alarak göreve başlamasını memnuniyetle karşıladı. Açıklamada, Türkiye'nin Irak'ın istikrarı ve refahı için destek vermeye devam edeceği vurgulandı.

Dışişleri Bakanlığı, Irak'ta Ali Zeydi başkanlığındaki yeni hükümetin bugün Irak Temsilciler Meclisi'nden güvenoyu alarak göreve başlamasına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Irak'ta Ali Zeydi riyasetindeki yeni hükümetin bugün (14 Mayıs) Irak Temsilciler Meclisi'nden güvenoyu alarak göreve başlamasını memnuniyetle karşılıyor, Başbakan Zeydi'ye bu kritik görevinde başarılar diliyoruz."

Yeni hükümetin, bölgemizin içinden geçmekte olduğu bu hassas dönemde, olumlu bir gündemle Irak'ın istikrarı, refahı ve bölgeyle bütünleşmesi yolunda güçlü adımlar atmasını temenni ediyoruz. Türkiye olarak, Irak'ın bu yöndeki çabalarına gerekli desteği vermeye devam edeceğiz.

Köklü bağlara sahip olduğumuz komşumuz Irak'la iş birliğimizi, önümüzdeki dönemde de her alanda ilerletme yönündeki kararlılığımızı bir kez daha teyit ediyoruz."

Kaynak: ANKA

Dış Politika, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Güncel, Son Dakika

