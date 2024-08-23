Türkiye İş Bankası Müzesi Yenilenen Yüzüyle Açılıyor - Son Dakika
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Türkiye İş Bankası Müzesi Yenilenen Yüzüyle Açılıyor

Türkiye İş Bankası Müzesi Yenilenen Yüzüyle Açılıyor

Türkiye İş Bankası Müzesi, Türkiye İş Bankasının 100. yılı vesilesiyle yenilenerek yarın açılıyor. Müzede, İş Bankasının bir asırlık tarihi anlatılıyor. Müze, 2007'den bu yana yaklaşık 3 milyon ziyaretçi ağırladı. Yenilenen müze, pazartesi günleri hariç her gün ziyaret edilebilecek.

23.08.2024 13:46
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Türkiye İş Bankasının 100. yılı vesilesiyle yenilenen Türkiye İş Bankası Müzesi yeni yüzüyle yarın açılacak.

Kapsamlı bir renovasyon çalışmasının ardından, "İş'in 100 Yılı" kalıcı sergisiyle kapılarını açacak müzede, Türkiye İş Bankasının bir asırlık tarihi anlatılıyor.

Basın ön gösterimine katılan Türkiye İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Suat Sözen, müzenin yer aldığı binanın 1892'de Osmanlı döneminin İstanbul Postanesi olarak yapıldığını belirterek, 1928'de ise Türkiye İş Bankasının İstanbul Şubesi olarak hizmet verdiğini söyledi.

Sözen, 1950'li yıllarda Eminönü bölgesinin İstanbul ticaretinin merkezi olduğuna dikkati çekerek, "Dolayısıyla bu şube İstanbul'da ticaretin en yoğun olduğu, iş adamlarının en çok uğradığı şube olarak uzun yıllar hizmet etti. İstanbul'un gelişen yapısı sebebiyle 2004 yılında burayı müze yapmaya karar verdik. 2007 yılında da Türkiye İş Bankası Müzesi olarak açtık." dedi.

"Kendi hikayemizi daha iyi anlatabilmenin bir yolu"

Müzenin 2007'den Mart 2024'e kadar yaklaşık 3 milyon ziyaretçi ağırladığına vurgu yapan Sözen, şunları kaydetti:

"Bir banka müzesi için müthiş bir rakam. Bu büyük bir teveccühe işaret ediyor. Hakikaten biz de çok mutlu olduk. Bu rakamın içindeki 135 bin ziyaretçi, sadece burada yaptığımız atölyelere katılan ilk öğretim okulu seviyesindeki çocuklardan oluşuyor. Bu bile bizim için çok büyük bir gurur vesilesi. 2007'de açtığımız müzenin sergileme teknikleri eskidi. Bu dönem içinde arşivimiz genişledi. Yeni fotoğraflar ve belgeler edinerek kendi kütüphanemizi geliştirdik. Müzenin yenilenmesini kendi hikayemizi daha iyi anlatabilmenin bir yolu olarak düşündük. Bankamızın gelişim ve dönüşüm hikayesini, topluma katkısını yepyeni tekniklerle anlatmayı arzu ettik. Bugün açtığımız bu sergi yeni anlatım ve belgelerle gerçekleşiyor. İlk kez görülecek fotoğraflar var. Bir kısmı koleksiyonerlerden, bir kısmı da bağışçılardan aldığımız fotoğraflardan oluşuyor. İzmir İktisat Kongresine dair daha önce hiç görülmemiş fotoğraflar var."

Suat Sözen, iktisadi bağımsızlık amacıyla kurulan Türkiye İş Bankasının hikayesinin ülkenin insanlarının hikayesiyle iç içe geçtiğine vurgu yaparak, ziyaretçilerin müzede ülkenin gelişim hikayesinin görülebileceği bir sergi göreceğini de sözlerine ekledi.

Serginin küratörü Doğan Çetinkaya, toplantının ardından basın mensuplarına yenilenen müzeyi gezdirerek, gerçekleştirilen yenilikleri anlattı.

Müze, yarından itibaren pazartesi günleri hariç her gün 10.00-18.00 arasında ziyaret edilebilecek.

Kaynak: AA

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