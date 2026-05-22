Türkiye-KKTC anlaşmaları onaylandı
Türkiye-KKTC anlaşmaları onaylandı

22.05.2026 09:05
Türkiye'nin imzaladığı iki milletlerarası anlaşma, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanmasının ardından Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de 9 Nisan 2026 tarihli "2026 Yılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Hükümeti Arasında İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması"nın onaylanmasına ilişkin karar yer aldı.

Ayrıca, Ankara'da 9 Ekim 2025'te imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile KKTC Hükümeti Arasında Ankara Kaynaklı Kültür Sektörü Projelerine İlişkin Uygulama Protokolü"nün onaylanmasına ilişkin karar da yayımlandı.

Buna göre, protokolün uygulanmasından ilgili hükümetler adına Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı ile KKTC Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı sorumlu olacak.

Kaynak: AA

09:44
