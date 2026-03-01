Türkiye Komünist Hareketi'nden Meclis Çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Türkiye Komünist Hareketi'nden Meclis Çağrısı

01.03.2026 16:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Komünist Hareketi, haksız savaşa karşı Meclis'in toplanması ve hava sahasının kapatılmasını istedi.

(ANKARA) - Türkiye Komünist Hareketi, ABD ve İsrail'in İran'a saldırısına ilişkin, "Meclis toplanmalı ve emperyalist ABD'nin ve Siyonist İsrail'in haydutluğuna sessiz kalmamalı, bu haksız savaşa ülkemizin ortak olmasına izin vermemelidir. ?Türkiye'nin hava sahası her türlü yabancı askeri uçuşa kapatılmalıdır" açıklamasını yaptı.

Türkiye Komünist Hareketi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"1 Mart 2003 tarihi Irak'ı işgal eden ABD askerinin Türkiye topraklarını kullanması için AKP tarafından verilen tezkerenin Meclis'ten geçmemesinin yıl dönümü. Meclis'te 1 Mart tezkeresinin reddi, emperyalist işgale Türkiye topraklarının kapatılması anlamına gelmişti."

Bugün de Meclis, ülke topraklarımızın emperyalist ABD ve ortağı Siyonist İsrail'in komşu İran'a haksız saldırısına karşı benzer bir karar almalıdır! Meclis toplanmalı ve emperyalist ABD'nin ve Siyonist İsrail'in haydutluğuna sessiz kalmamalı, bu haksız savaşa ülkemizin ortak olmasına izin vermemelidir. İncirlik ve Kürecik üsleri derhal kapatılmalıdır. ?Başta Konya Hava üssü olmak üzere bütün NATO üslerinin ve merkezlerin statüsü değiştirilmeli, İran'a yönelik savaş için kullanılması engellenmelidir. ?Türkiye'nin hava sahası her türlü yabancı askeri uçuşa kapatılmalıdır."

Kaynak: ANKA

Orta Doğu, Türkiye, Savunma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye Komünist Hareketi'nden Meclis Çağrısı - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yedek parti iddialarını doğruladı CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yedek parti iddialarını doğruladı
Esnaftan kritik çağrı İşte gıda fiyatlarını düşürecek formül Esnaftan kritik çağrı! İşte gıda fiyatlarını düşürecek formül
Fenerbahçe’den kovulan Jhon Duran’ın ilk maçında yaptıkları olay oldu Fenerbahçe'den kovulan Jhon Duran'ın ilk maçında yaptıkları olay oldu
Hem dul hem yetim aylığı alınabilir mi Yargıtay son noktayı koydu Hem dul hem yetim aylığı alınabilir mi? Yargıtay son noktayı koydu
Siyasette ender görülecek olay: CHP’li başkan, Murat Kurum’a gözlerinin içine bakarak teşekkür etti Siyasette ender görülecek olay: CHP'li başkan, Murat Kurum'a gözlerinin içine bakarak teşekkür etti
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki rakibi Liverpool’da sürpriz ayrılık Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Liverpool'da sürpriz ayrılık

17:03
İran’dan Abraham Lincoln’e füze saldırısı
İran'dan Abraham Lincoln'e füze saldırısı
17:02
Bakan Şimşek, “Borsa İstanbul kapatılacak“ iddiasına yanıt verdi
Bakan Şimşek, "Borsa İstanbul kapatılacak" iddiasına yanıt verdi
16:36
Mahmud Ahmedinejad öldürüldü
Mahmud Ahmedinejad öldürüldü
16:31
Halk sığınaklara koşarken Netanyahu bakın hangi ülkeye sığındı
Halk sığınaklara koşarken Netanyahu bakın hangi ülkeye sığındı
16:02
“Borsa İstanbul kapatılacak“ iddiasına Cumhurbaşkanlığından yalanlama
"Borsa İstanbul kapatılacak" iddiasına Cumhurbaşkanlığından yalanlama
15:57
Hamaney’in öldürülmesi sonrası Türkiye ile İran arasında ilk temas
Hamaney'in öldürülmesi sonrası Türkiye ile İran arasında ilk temas
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2026 17:54:30. #.0.4#
SON DAKİKA: Türkiye Komünist Hareketi'nden Meclis Çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.