Türkiye Komünist Hareketi'nden Meclis Çağrısı

(ANKARA) - Türkiye Komünist Hareketi, ABD ve İsrail'in İran'a saldırısına ilişkin, "Meclis toplanmalı ve emperyalist ABD'nin ve Siyonist İsrail'in haydutluğuna sessiz kalmamalı, bu haksız savaşa ülkemizin ortak olmasına izin vermemelidir. ?Türkiye'nin hava sahası her türlü yabancı askeri uçuşa kapatılmalıdır" açıklamasını yaptı.

Türkiye Komünist Hareketi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"1 Mart 2003 tarihi Irak'ı işgal eden ABD askerinin Türkiye topraklarını kullanması için AKP tarafından verilen tezkerenin Meclis'ten geçmemesinin yıl dönümü. Meclis'te 1 Mart tezkeresinin reddi, emperyalist işgale Türkiye topraklarının kapatılması anlamına gelmişti."

Bugün de Meclis, ülke topraklarımızın emperyalist ABD ve ortağı Siyonist İsrail'in komşu İran'a haksız saldırısına karşı benzer bir karar almalıdır! Meclis toplanmalı ve emperyalist ABD'nin ve Siyonist İsrail'in haydutluğuna sessiz kalmamalı, bu haksız savaşa ülkemizin ortak olmasına izin vermemelidir. İncirlik ve Kürecik üsleri derhal kapatılmalıdır. ?Başta Konya Hava üssü olmak üzere bütün NATO üslerinin ve merkezlerin statüsü değiştirilmeli, İran'a yönelik savaş için kullanılması engellenmelidir. ?Türkiye'nin hava sahası her türlü yabancı askeri uçuşa kapatılmalıdır."