Çalışkan: Denge siyasetiyle kriz yönetiyoruz, bölgenin en önemli gücüyüz
15.05.2026 19:30
"Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde bu kadar kırılganlıkların olduğu süreçten güçlü şekilde yükseliyoruz. Denge siyasetiyle kriz yönetimini sağlıyoruz. Bu konuda bölgemizin en önemli gücüyüz"

AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve Nevşehir Milletvekili Emre Çalışkan, "Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde bu kadar kırılganlıkların olduğu süreçten güçlü şekilde yükseliyoruz. Denge siyasetiyle kriz yönetimini sağlıyoruz. Bu konuda bölgemizin en önemli gücüyüz." dedi.

Çalışkan, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Nevşehir Şubesince Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Eğitim Fakültesi Şehit Eren Bülbül Konferans Salonu'nda düzenlenen "Küresel Krizler Karşısında Türkiye'nin Rolü" konulu panele konuşmacı olarak katıldı.

Türkiye'nin savunma sanayisi başta olmak üzere birçok alanda atılımlar gerçekleştirdiğini vurgulayan Çalışkan, son yıllarda dünyada hızla güçlenen ülkeler arasında yer aldıklarını söyledi.

Birçok küresel krizle karşı karşıya kalabildiklerine, son 25 yılda diğer ülkelerin yüzyıllar boyunca yaşamadığı olayları yaşadıklarına dikkati çeken Çalışkan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Afrika başta olmak üzere tüm mazlum coğrafyalara kol kanat geriyoruz. Tüm bunların yanında NATO üyesiyiz. 1952'den itibaren NATO üyeliğimizi sürdürürken, Rusya ve Asya ülkeleriyle de ilişkilerimizi aynı şekilde dengeli olarak ilerletmeyi başarabilen bir ülkeyiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde bu kadar kırılganlıkların olduğu süreçten güçlü şekilde yükseliyoruz. Denge siyasetiyle kriz yönetimini sağlıyoruz. Bu konuda bölgemizin en önemli gücüyüz.

Dengeleyici güç olarak yolumuza güvenle devam ediyoruz. Bölgesel değil, küresel güç olma yolunda ilerliyoruz. Rusya ve Ukrayna savaşındaki rolümüz de bunun örneğidir. Karadeniz Tahıl Koridoru Sayın Cumhurbaşkanımız öncülüğünde oluşturulmasaydı, tüm dünyada büyük bir gıda krizi yaşanacaktı."

Program, soru-cevap kısmının ardından sona erdi.

Kaynak: AA

