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Türkiye Kültür Yolu Festivalleri Avrupa Festivaller Birliği üyesi oldu - Son Dakika
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Türkiye Kültür Yolu Festivalleri Avrupa Festivaller Birliği üyesi oldu

Türkiye Kültür Yolu Festivalleri, Avrupa Festivaller Birliği (EFA) üyesi olarak Anadolu'nun zengin kültürel mirasını dünya sahnesine taşıyacak.

Türkiye Kültür Yolu Festivalleri Avrupa Festivaller Birliği üyesi oldu
15.12.2023 - 10:41,  Güncelleme: 10:45
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KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Kültür Yolu Festivalleri'nin Avrupa'nın en seçkin kültür sanat festivallerini bünyesinde barındıran Avrupa Festivaller Birliği (EFA) üyeliğine kabul edildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Anadolu'nun zengin tarih, kültür, sanat ve medeniyet kimliğinin tüm dünyaya taşınması amacıyla düzenlenen Kültür Yolu Festivalleri, uluslararası platformlarda yerini aldı. Festival, 1952 yılından bu yana Avrupa'nın en seçkin kültür sanat festivallerini bünyesinde barındıran EFA üyeliğine kabul edildi.

EFA, 40 ülkede yer alan yaklaşık 100 festivali birleştiren ve sanat festivallerini destekleyen bir yapılanma olarak öne çıkıyor. Birliğin misyonu, üye festivallerini Avrupa ve dünya çapında birleştirmek ve temsil etmek, sanatı izleyicilerle buluşturan platformlar sunmak ve kültür-sanata erişim ve katılım hakkını temel bir insan hakkı olarak vurgulamak şeklinde özetleniyor. EFA'nın festival yapımcılarını bir araya getirme amacı, sürekli değişen dijitalleşme ve küreselleşme dünyasında festival ortamını bilgilendirmek, ilham vermek ve zenginleştirmek. Türkiye Kültür Yolu Festivalleri, EFA üyeliği ile kültür mirasını uluslararası alanda daha etkin bir şekilde tanıtarak, Türkiye'nin kültürel zenginliklerini dünya sahnesine taşıma misyonunu sürdürüyor.

Kaynak: AA
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