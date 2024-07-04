Türkiye Maarif Vakfı, 16 ülkeden 52 öğrenci için mezuniyet töreni düzenledi

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Türkiye Maarif Vakfı, kurumun okullarından mezun olup Türkiye'de lisans ve yüksek lisans eğitimi alan 16 ülkeden 52 öğrenci için tören düzenledi.

Vakfın genel merkezinde yapılan 2024 Maarif Türkiye Mezunları Mezuniyet Töreni'nde Asya, Avrupa, Afrika ve Orta Doğu'dan Türkiye'ye gelerek 15 ildeki 17 üniversitenin 16 farklı bölümünü başarıyla tamamlayan 28'i kadın 52 öğrenci mezuniyet heyecanı yaşadı.

Üsküdar Kaymakamı Adem Yazıcı, burada yaptığı konuşmada, Üsküdar'ın "eğitim kenti" olduğunu ve Türkiye Maarif Vakfının ilçede konuşlu olmasının kıymetli olduğunu söyledi.

Vakfın Türkiye'nin yüz akı, medarıiftiharı, dünyaya açılan kapısı ve penceresi olduğunu ifade eden Yazıcı, "Ülkelerin gelişmişlik düzeyleri sadece ekonomik performanslarıyla değil aynı zamanda sahip oldukları kültürel değerler, eğitime yaptığı yatırımlar, sanatsal ve sportif alandaki başarılarıyla da her zaman ön plana çıkar." değerlendirmesini yaptı.

Türkiye'nin sahip olduğu kaynaklar ve potansiyeli ile önemli bir ülke olduğuna dikkati çeken Yazıcı, "Sahip olduğumuz nüfus potansiyelimiz, kaynaklarımız, özellikle insana verdiğimiz değer ve önem, nitelikli insan ve iş gücü potansiyelimizle Avrupa'nın bugün ikinci, dünyada da ilk 20 arasına giren son derece büyük, kıymetli, değerli bir ülkemiz var. Ülkemiz son yıllarda yapmış olduğu ekonomik yatırımlar, kalkınma hamleleriyle beraber aynı zamanda eğitimde de dünyada, özellikle Maarif Vakfı aracılığıyla gerçekten çok ciddi, çok önemli atılımlar yapmakta." diye konuştu.

Maarif Vakfının dünyadaki bütün insanların kaliteli, kişilikli, kimlikli bireyler olarak yetişip dünya barışına katkı sağlaması noktasında misyonu ve görevi olduğunu düşündüğünü aktaran Yazıcı, çalışmaların ve mezunların ülkeler arası birlik ve beraberliğin güçlendirilmesine katkı sağladığını kaydetti.

"Maarif Vakfı için bu bir Kızılelma'dır"

Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Prof. Dr. Ahmet Emre Bilgili, Maarif ailesinin eğitim kurumları, öğrencileri ve mezunlarıyla her geçen gün daha da büyüdüğünü söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vakfın kuruluşunda söylediği "Birleşmiş Milletlere üye olan bütün ülkelerde var olacaksınız." hedefi doğrultusunda çalıştıklarını belirten Bilgili, "Maarif Vakfı için bu bir Kızılelma'dır. Biz de bu doğrultuda Maarif ailesini büyüterek, geliştirerek çalışıyoruz." dedi.

Türkiye Maarif Vakfının kısa zaman içinde küresel bir eğitim kurumu haline geldiğini dile getiren Bilgili, büyük bir tecrübeye sahip olan vakfın 8 yaşında olduğunu vurguladı.

Vakfın halihazırda 52 ülkede eğitim kurumunun bulunduğunu, yakın dönemde iki farklı ülkede daha faaliyete başlayacaklarını anlatan Bilgili, söz konusu ülkelerle birlikte 107 ülke ile eğitim konusunda temas halinde bulunduklarını kaydetti.

"Adem düzelmeden alem düzelmez" anlayışını benimsediklerine işaret eden Bilgili, mezunlara, "Hiçbir zaman Maarif ailesinin bir üyesi olduğunuzu unutmayın. Bu sizin için büyük bir güç, büyük bir aidiyet." diye seslendi.

Bilgili, mezunları tebrik ederken bundan sonraki hayatları için başarı diledi.

Maarif Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Halime Kökce de programda konuşma yaptı.

Selçuk Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü birincisi Abdurrahmane Hamedu, mezunlar adına konuşmasının ardından vakfın kütüğüne mezuniyet plakasını çaktı.

Marmara Üniversitesinde yüksek lisans eğitimini tamamlayan Medina Khuatbyek de yüksek lisans öğrencileri adına konuşma yaptı.

Vakfın Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Bilgili konuşmaların ardından Kaymakam Yazıcı'ya maarif nişanı takdim etti.

Bu yıl mezun olan Pakistanlı Mohammed Shoib, Maarif sancağını eğitim hayatına devam eden Somalili Muhammed Alasov'a teslim etti.

Programa, Üsküdar İlçe Milli Eğitim Müdürü Semih Durmuş, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Genel Müdürü Bilal Topçu, Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı İstanbul İl Koordinatörü Emre Oruç, Kızgızistan Devlet Üniversites Rektörü Prof. Dr. Abdreva Aygül de katıldı.

Başakşehir Müzik Topluluğu grubu da programda müzik dinletisi sundu.

Türkiye Maarif Vakfı, 52 ülkede 443 okul, 1 üniversite, 21 eğitim merkezi, 39 yurt ile 53 binden fazla öğrenciye hizmet veriyor. Kurulduğu yıl olan 2016'dan bugüne 14 bin 100 mezun verdi, bu mezunlardan 3 bini Türkiye'de lisans ve yüksek lisans eğitimi aldı.